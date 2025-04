Ojasoo: "Eneseabiõpikut" on kergem mõista inimestel, kes on elus üht-teist kogenud

"Eneseabiõpiku" lavastaja Tiit Ojasoo soovitab lavastuse pealkirja võtta mitte sõna-sõnalt, vaid veidi laiemas tähenduses.

"Eneseabiõpikud on kõik lood, mida inimesed üksteisele räägivad. Kõik romaanid on eneseabiõpikud, sest kui me loeme, me elame kellegi teise elu läbi. Me elame seda elu nii-öelda lineaarselt läbi, elame oma tegelastele kaasa ja õpime sellest loodetavasti päris palju," selgitas Ojasoo "Aktuaalses kaameras".

Lavastaja sõnul sobib "Eneseabiõpik" tehtud eelkõige keskealisele vaatajale. "Lavastuse teemad on sellised, et neid on lihtsam ja kergem mõista inimestel, kes on juba mõnda aega elanud ning elus juba üht-teist näinud ja kogenud," märkis ta. "Siin on ka mitu näitlejat, kellega oleme mitukümmend aastat koos teatrit teinud – ja nooruses sai igasuguseid lõbusaid asju koos tehtud. Nüüd oleme jõudnud teise kohta ja nüüd on teised lood."

Lavastuse lähtetekstid on Erich Frommi "Armastuse kunst" ja Esther Pereli "Armastus ja petmine".

Dramaturg on Eero Epner, kostüümikunstnik Aldo Järvsoo, mängivad Hanna Jaanovits, Rasmus Kaljujärv, Hilje Murel, Karmo Nigula, Mirtel Pohla, Gert Raudsep, Emili Rohumaa, Ursel Tilk, Tambet Tuisk ja Evelin Võigemast.