Tiit Ojasoo toob draamateatris lavale melodraama "Eneseabiõpik"

Kaks ja pool tuhat aastat tagasi diskuteeris ajastu suurim filosoof Sokrates sõpradega veini juues, milles seisneb armastuse ja kire olemus. See ei jäänud viimaseks selleteemaliseks aruteluks inimkonna ajaloos – kirjandust, kirge, ekstaasi ja valu on lisandunud tonnide viisi. Ähvardav sõda, masendav majandusseis ega kliimasoojenemine – seegi ei eksita ega päästa meid lähedusevajadusest ega lahenda elu suurimat müsteeriumi: kuidas ühendada iha ja stabiilsus?

"Eneseabiõpik" on lavastus täiskasvanud inimestele. Neile, kes on kogenud ekstaasi ja kaotust ja kes sellest hoolimata usuvad, et ratsionaalsete ja tundlike inimestena on võimalik olla kirglik ja turvaline, ootamatu, ohtlik ja argine.

Lavastaja ja lavakujunduse autor Tiit Ojasoo, dramaturg Eero Epner, kostüümikunstnik Aldo Järvsoo, helikujundaja Jakob Juhkam, valguskujundaja Rommi Ruttas.

Osades Hanna Jaanovits, Rasmus Kaljujärv, Hilje Murel, Karmo Nigula, Mirtel Pohla, Gert Raudsep, Emili Rohumaa, Ursel Tilk, Tambet Tuisk, Evelin Võigemast (Tallinna Linnateater).