Lauri Lagle "Leviaatanist": enne selgust peab käima kõmakas

Teater Ekspeditsioon viib teatrivaatajad Krulli kvartali vanasse remonditsehhi, kus karmides tingimustes on valminud suurejooneline rännaklavastus "Leviaatan". Lavastaja Lauri Lagle on kokku kutsunud taas trupi, kellega varemgi mitme märgilise lavastuseni on jõutud.

Lauri Lagle on koos dramaturg Eero Epneriga põiminud tervikusse tsitaate draamaklassikast, religioosseid tekste, poeesiat ja kaasaegset mõttekirjandust. Teatrikriitik Kaja Kann on võrrelnud nähtut labürindiga, kus tupikusse jõudes lahendatakse olukord naljaga.

"Sellepärast, et huumoris on veel säilinud sellist nii-öelda elujõudu või tahet need sõlmpunktid lahendada ja jõuda sellest tupikust läbi. Labürint selles tähenduses, et labürindi eesmärk on leida sealt väljapääs, leida lahendused ja minu jaoks kõige huvitavam ongi see, kuidas need tegelased kõik üritavad otsida väljapääsu ja lahendust olukorras," selgitas Lagle.

Viie näitleja kehastatud tegelasi käivitav jõud on võitmatu ihalus hävingu järele.

"Mulle tundub, et selle ahelreaktsiooni tulemus võiks olla vabanemine, uutesse kõrgustesse tõusmine, mõnes mõttes selline ülehelikiirusele üleminek, kus enne, kui tekib see selge, klaar ja kiire minek, peab käima suur kõmakas. Võib-olla see on see mõte, mis need kolm hävingule orienteeritud teksti said kokku sõlmitud," kommenteeris lavastaja.

Kultuuriajakirjanik Keiu Virro võttis lavastuse kokku sõnadega "igas mõttes suurejooneline."

"Ma jäin kuidagi mõtlema selle etenduse ajal, arvestades kogu seda, võibolla mõeldes seda suurejoonelisust, et ajal kui kultuuriuudistest ka muudkui loed, et kuidas kultuuris pigistatakse kõik nii see viimane justkui välja, kogu ressurss on läinud ja alles on ainult ahastus, siis on kohutavalt hea meel näha lavastust, mis näitab, milleks teater on võimeline ja minu meelest kõige paremas mõttes," sõnas Virro.

Etendused toimuvad Tallinnas Kopli tänaval asuvas Krulli kvartalis.