Noorsooteatris esietendub mänguline lavastus "Minu jälg"

Lavastus "Minu jälg" on nagu suur lõuend, mille peale näitlejad ning väikesed vaatajad koos mängulist meistriteost looma hakkavad.

"On füüsilist ja kehalist liikumist, on sõnalist mängu, on mängu visuaali ja joontega. On helimängu, on videomängu ja isegi on valgusemängu," ütles autor-lavastaja Christin Taul.

Laval on kolm tegelast, kes mängivad nii pärismaailmas siin ja praegu kui fantaasiamaailmas. Üks kolmest näitlejast on Noorsooteatri kunstiline juht ja lavastaja Mirko Rajas.

"Mulle meeldib nende lähenemine teatrile ja lastele ning samas tundus, et oleks oluline aeg-ajalt ka ise teatrisaalis olla vahetus kontaktis väikelaste tükiga, sest kõige eksperimentaalsem teatrivorm on minu meelest väikelaste teater," ütles näitleja Mirko Rajas.

Lavastus on mõeldud lastele alates kolmandast eluaastast, kuid pakub tegijatele sõnul mõtteainet ja mängulusti ka veidi suurematele. Näiteks on kontrollvaatajate seas olnud ka esimese ja teise klassi lapsi. Lavastajad on juba eos mõelnud, mis noort vaatajat köidab ja kuidas neile teatrimaailma tutvustada.

"Meie sihtgrupp on üle kolmeaastased lapsed, kes kogevad maailma füüsiliselt ja kõikide meeltega, nägemise, kuulmise, maitsmisega. Ise tehes, nende kujutlus on väga ergas. Me oleme saanud inspiratsiooni sellest, kuidas nemad toimetavad," ütles Taul.

"Ma arvan, et meile on väga oluline ka see, et mitte ainult väikelapsed, vaid ka meie täiskasvanutena oskaksime fantaasia lendu lasta ja mänguga kaasa minna," lisas Taul.

Lavastust mängitakse Noorsooteatri ovaalsaalis.