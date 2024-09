Noorsooteatris jõuab lavale Aino Perviku "Arabella, mereröövli tütar"

Lavastuse sündmustik saab alguse mereröövlilaeval Skorpion, mille kapten on kurikuulus Taaniel Tina, kellega ühes seilab merd tütar Arabella. Laeval elatakse tavapärast verist röövlielu, kus kõige tähtsamaks on võim, kuld, kalliskivid ja rumm.

Lugu võtab ootamatu pöörde, kui Arabella käsul tõmmatakse pardale merehätta jäänud rändaja Hassan, kes toob esmakordselt tüdruku teadvusse mõtte headuse, halastuse ja armastuse võimalikkusest. Kui Arabella langeb reetmise tõttu teise võimsa mereröövli Raudpatsi vangi, seisab Taaniel silmitsi valikuga: kas jätkata endistviisi või päästa oma tõeline varandus.

Lavastaja Mirko Rajase sõnul on tegu looga, mis on oluline nii noore kui täiskasvanud vaataja jaoks – lastele julgustuseks oma tee leidmisel ja vanematele meeldetuletuseks, et maailma ühes selle sees olevate rõõmude ja katsumustega saab laps tundma õppida just nende kaudu ja abiga.

"See lugu räägib oma tee otsimisest, selle mõtestamisest ja küsimärgi alla panemisest. Olen mitmel korral proovides ütelnud, et nii tugevalt resoneerub siin minu jaoks saatuse teema – et see ei ole midagi, mis on meist väljaspool, vaid on meie valikute summa. Ja kui me teelt eksime, siis ehk on võimalik läbi armastuse, lootuse ja südametunnistuse see õige teeots taas kord üles leida," rääkis ta.

Lavastuse vormilist poolt otsis ja avastas lavastaja koos kunstniku Rosita Rauaga laboratoorse tegevuse kaudu. "Jäime pidama visuaalteatri vahendite juurde – mask, nukk, liikumine, heli, visuaalne pilt ja misanstseen –, millele lisaks mängime ka psühholoogilise sõnateatri ning muinasjutulise jutustava lavastusliigiga. Loome konkreetsed mänguvahendid, mille kaudu lavastuse tegelasi ning sündmuspaiku vaatajateni tuua," tutvustas Rajas, kelle sõnul on oluline jätta ruumi ka noore vaataja fantaasiale.

Mängivad Alice Siil, Risto Vaidla, Jevgeni Moissejenko, Katri Pekri, Lee Trei, Karl Sakrits ja Ott Aardam (Theatrum).

Lavastaja ja dramatiseerija Mirko Rajas, kunstnik Rosita Raud, helilooja Markus Robam, liikumisjuht Hanna Junti, valguskunstnik Ivar Piterskihh (Endla teater).