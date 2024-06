Raadioteater esitleb audioraamatut "Arabella, mereröövli tütar"

"Arabella, mereröövli tütar" ilmus esmatrükis 1982. aastal ning samal aastal valmis sellest ka film. Vormilt seikluslik röövlijutt pakub oma mitmekihilisuses midagi nii lastele kui ka vanematele.

Mereröövlite laeval sündinud ja emata kasvanud üheksa-aastane Arabella on näinud enda ümber muudkui julmust ja ahnust. Tüdruk püüab ikka armastada ja hoida oma isa, kes on paraku see kõige kardetavam – röövlipealik Taaniel Tina. Ühel päeval satub aga laevale isevärki merehädaline Hassan, kellega vesteldes hakkab Arabella taipama, et maailmas on olemas hoopis teistsugust elu, kui tema senini tundnud. Nii arutatakse ka küsimusi, mis läbi aegade olulised: kust tekib kurjus? Mis on surm? Mida on väärt inimelu? Mis on elus kõige hindamatum?

Armastatud loo on Raadioteatris sisse lugenud Piret Laurimaa, režissöör on Tiina Vilu ja helirežissöör Külliki Valdma.

Suvevaheaja hakatuseks kõlab lugu kümneosalise järjejutuna Vikerraadios 17.–21. juunil ja 24.–28. juunil kell 11.30 ja kordusena kell 22.30. Tervikliku audioraamatuna on "Arabella, mereröövli tütar" kuulatav alates 17. juunist Raadioteatri kodulehel Jupiteris, Eesti Raadio äpis ja Lasteekraanis.