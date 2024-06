Raadioteatri uued salvestused toovad suvesse unistusi ja argihuumorit

Kuuldemängusarja "Juuksur" uus hooaeg

Alates 8. juunist laupäeviti kell 10.40 Vikerraadios.

Humoorika ja elulise kuuldemängusarja "Juuksuri" neljandal hooajal istub juuksur Anu tooli taas terve hulk erisuguseid tegelasi. Peaosalist kehastab Raadioteatri näitlejapreemia laureaat Terje Pennie, erinevate soengu-, vestlus- või hoopis põgenemissoovidega klientide rollides on sel hooajal Hendrik Toompere, Elisabet Reinsalu, Ott Kartau, Garmen Tabor, Andres Noormets, Carmen Mikiver, Martin Mill, Maarja Mitt-Pichen, Mari Jürjens, Marius Jürjens, Triinu Meriste ja Egon Nuter. Sarja lavastab Laura Kalle, autorid on Piret Jaaks ja Kristiina Jalasto, helilooja Veiko Tubin, helirežissöör Külli Tüli.

Varasemaid lugusid saab järele kuulata Eesti Raadio mobiiliäpis ja Raadioteatri lehel Jupiteris.

Kuuldemängusari "Aktuaalsed unistused"

Alates 8. juunist laupäeviti kell 21 Klassikaraadios. Vikerraadio esitab sarja täies mahus 24. juunil.

EMTA lavakunstikooli 31. lennu tudengite koondportree jäädvustab noorte unistusi ja ajakajaliste teemade peegeldust. 16 noort näitlejat esitavad dialooge oma tulevastest kodudest, milles on kontrastset teravust, sarkasmi, ajapinget ja ka musta huumorit. Kaheksaosalise kuuldemängusarja ühisosaks on kõigile äratuntav viide uudistesaatele "Aktuaalne kaamera".

Dialoogide partnerid on Kristin Prits ja Markus Andreas Auling, Astra Irene Susi ja Edgar Vunš, Alice Siil ja Karl Birnbaum, Kristina Preimann ja Laurits Muru, Hanna Jaanovits ja Rasmus Vendel, Hele Palumaa ja Herman Pihlak, Lauren Grinberg ja Richard Ester, Emili Rohumaa ja Juhan Soon.

Sari on valminud tudengite neljanda kursuse raadiotöö eriala raames, õppejõud ja lavastaja on Tambet Tuisk. Dialoogid põhinevad Eero Epneri tekstil, helirežissöör on Külli Tüli.

Eduard ja Erika Tubin (Elfriede Saarik) 1960ndate alguses Autor/allikas: Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum

Audioetüüdid "Armastusega Tartust"

Alates 8. juunist laupäeviti kell 11 Klassikaraaadios, kõik lood on kuulatavad Jupiteris ja Eesti Raadio äpis. Valik audioetüüde kõlab Vikerraadios Tartu päeval, 29. juunil kell 19.05.

Audioetüüdid seavad fookusesse möödunud sajandi esimesel poolel Tartus tegutsenud kultuuritegelaste eriilmelised armastuslood. Kaheksa etüüdi tegelaskujud on Aino Suits, Betti Alver ja Mart Lepik, Friedebert Tuglas ja Marie Under, Marie Heiberg, Uku Masing, Eduard Tubin ja Elfriede Saarik, Eduard Wiiralt ja Voldemar Erm ning Endel Kõks ja Elmar Kits. Kõikidest lugudest leiab viiteid paikadele, kus tegelaskujud on viibinud ja liikunud nagu kohvik Werner, teater Vanemuine, restoran Kuld Lõvi jt.

Audioetüüdide lavastaja ja stsenarist on Kaija M Külm, produtsent ja stsenarist Kadri Asmer, tunnusmeloodia autor Ardo Ran Varres, helirežissöör Külli Tüli. Tegelastele andsid hääle Ingrid Isotamm, Kärt Kull, Karol Kuntsel, Kristian Põldma, Oskar Seeman, Agur Seim, Mariann Tammaru ja Karl Edgar Tammi. Sari on valminud Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 projekti "Suudlev Tartu" raames koostöös Raadioteatriga.

Kuuldemäng "Konrad Mägi kirjad"

Esiettekanne 15. juuni kell 19.05 Vikerraadios ja 16. juuni kell 15.05 Klassikaraadios.

Kompositsioon maalikunstnik Konrad Mägi (1878–1925) kirjadest, milles paotub kunstniku argipäev 20. sajandi alguses, kuristik tema loominguliste ideaalide ja proosalise argipäeva vahel.

Kuuldemänguversioon on valminud Theatrumi sarjas "Kuulamised" esietendunud teose põhjal. Teksti on koostanud Ott Aardam ja Andri Luup, helilooja ja muusikaline kujundaja on Georg Jakob Salumäe. Kuuldemängu on lavastanud Ott Aardam, helirežissöör on Andres Olema. Kaasa teevad Andri Luup, Helvin Kaljula, Kristjan Üksküla ja Erik Richard Salumäe.

Piret Laurimaa "Arabella, mereröövli tütar" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Järjejutt ja audioraamat "Arabella, mereröövli tütar"

Alates 17. juunist argipäeviti kell 11.30 järjejutuna Vikerraadios. Tervikliku audioraamatuna kuulatav alates 17. juunist Lasteekraanis ja Jupiteris.

Raadioteater on audioraamatuks salvestanud armastatud ja põlvkondi ühendava Aino Perviku jutustuse "Arabella, mereröövli tütar". Vormiliselt seikluslik röövlijutt on nii oskuslikult mitmekihiline, et pakub midagi igaühele, nii lastele kui ka nende vanematele.

Loeb Piret Laurimaa, režissöör Tiina Vilu, helirežissöör Külliki Valdma.

Järjejutt "Mona isepäine isa"

Alates 8. juulist Vikerraadios kell 18.45, kõik lood on kuulatavad Lasteekraanis.

Liisa Seina teos "Mona isepäine isa" jutustab tavalisest perekonnast – Monast, tema emast ja isast. Ühel päeval otsustab pereisa oma elu kardinaalselt muuta, arvates et muidu pole tal mälestusi, mida vanaduspõlves meenutada, ega lugusid, mida järeltulevatele põlvedele rääkida. Emal ja Monal on tükk tegemist, et isepäise isaga sammu pidada.

Teost esitab Andres Raag, režissöör on Tiina Vilu, helirežissöörid Johannes Ek ning Andres Olema, muusikaline kujundaja Andres Olema.

Lisaks toob Raadioteater suve jooksul kuulajateni erinevaid järjejutte ning uusi "Nüüdisluuleruumi" salvestusi.