Pildid: Raadioteatris esietendub kuuldemäng "Konrad Mägi kirjad"

Kuuldemäng "Konrad Mägi kirjad" on kompositsioon maalikunstnik Konrad Mägi (1878–1925) kirjadest, milles paotub kunstniku argipäev 20. sajandi alguses, kuristik tema loominguliste ideaalide ja proosalise argipäeva vahel. "Konrad Mägi kirjad" jõudis publikuni 2023. aastal Theatrumi sarjas "Kuulamised", selle põhjal valmis ka kuuldemänguversioon.

Kuuldemängu on koostanud Ott Aardam ja Andri Luup, lavastanud Ott Aardam. Kaasa teevad näitlejad Andri Luup, Helvin Kaljula, Kristjan Üksküla ja Erik Richard Salumäe. Helilooja ja muusikaline kujundaja on Georg Jakob Salumäe, pillidel Marii Piirsalu, Loo Arukask, Oliver Vilu, Grete Heinsaar. Raadioteatri helirežissöör on Andres Olema.

"Konrad Mägi kirjade" esiettekanne toimub 15. juuni kell 19.05 Vikerraadios ja 16. juuni kell 15.05 Klassikaraadios.