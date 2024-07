Kristjan Üksküla toob lavale elava muusikaga absurdikomöödia "Võluöö ulgmerel"

10. augustil esietendub Järvamaal Esna Mõisas Kristjan Üksküla lavastus "Võluöö ulgumerel". Elava muusika, laulude ja tantsudega põimitud absurdikomöödia põhineb kahel lühinäidendil, mille autor on poola näitekirjanik Sławomir Mrożek.

Esna mõisa saal muutub lavastuse esimeses vaatuses hotellitoaks, kus peatuvad kaks tööreisil viibivat kolleegi. Kui keset ööd ilmub hotellituppa võluv naisterahvas, muutub nii kollegiaalsuse kui ka kaine mõistuse säilitamine omaette väljakutseks.

Teises vaatuses leiab publik end ulgumerelt, kus hulbib lihtne parveke kolme laevahukust pääsenud frakis mehega, kelle toiduvarud on otsa saanud. Kuna tegu on poliitiliste võimete poolest väga andeka seltskonnaga, algavad tipptasemel läbirääkimised, et leida kõiki osapooli rahuldav lahendus.

Eelmisel aastal 400. juubelit tähistanud Esna mõis on lavastaja Kristjan Üksküla jaoks üks inspireerivamaid kohti Eestimaal, kus valitseb tema sõnu eriline atmosfäär — koha vaim —, mis kutsub sinna ikka ja jälle tagasi pöörduma. Tegijate sõnul on lavastuse eesmärk pakkuda inimestele huumori kaudu rõõmu ja mõtteainet.

Lavastuse "Võluöö ulgumerel" autor on Sławomir Mrożek, lavastaja Kristjan Üksküla ja kunstnik Maarja Viiding. Näitlejatena astuvad üles Kaspar Velberg (Tallinna Linnateater), Kristjan Üksküla (Theatrum), Hele Palumaa (Tallinna Linnateater), Paul Abiline, Mathias Ausmeel, Johan-Eerik Kõlar, Sundari Lüllmann ja Raili Kõlar.