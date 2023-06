Theatrumis esietendub VHK teatrikooli 25. lennu lõpulavastus "Tantsuõpetaja"

Hispaania näitekirjaniku Lope de Vega "Tantsuõpetaja" on Eesti teatri lavalaudadel taas üle mitmekümne aasta – viimati mängiti näidendit 1980ndate alguses Pärnu Draamateatris.

1594. aastal kirjutatud tantsude ja elava muusikaga põimitud komöödia "Tantsuõpetaja" tegevus leiab aset Hispaania linnas Tudelas, kus omakorda leiab aset tragöödia – üks pulmapidu möödub ilma tantsuta. Kohe ilmub välja keegi salapärane tantsuõpetaja, kes valdab kõiki tantse ja on valmis neid õpetama.

"Lope de Vega õpetab oma näidendiga tantsima elus ja armastuses. Samal ajal annab lootust, et kui inimene on end väga keerulisse olukorda tantsinud, on alati olemas sammud, millega end välja keerutada," rääkis lavastaja Kristjan Üksküla.

Theatrumi ja Vanalinna Hariduskolleegiumi koostöös valminud "Tantsuõpetaja" on lavastanud Kristjan Üksküla, kunstnikuks on Marit Ilison, liikumisjuhiks Tiina Mölder.

Osades: Anna Aurelia Kangur, Leila-Lotte Kozlov, Karl Aleksander Lilje, Jakob Lille, Sundari Lüllmann, Mark Metsa, Mirt Mägi, Aksel Ojari, Anna-Magdalena Peterson, Saara Riin Põder, Rasmus Kristofer Randla, Sandra Reigo, Oskar Suurorg, Mathias Ausmeel, Randel Purje, Oliver Valk ja Kristjan Üksküla.