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Kultuuriportaal soovitab: Peeter Simmi "Arabella, mereröövli tütar" Jupiteris

Kultuuriportaal soovitab
Arabella, mereröövli tütar
Arabella, mereröövli tütar
Kultuuriportaal soovitab

Tänavu meie hulgast lahkunud Peeter Simmi filme tasub ikka tema mälestuseks üle vaadata, aga "Arabella, mereröövli tütar" oma veidi päikesespistese ning hullpöörase meeleoluga sobib eriti hästi soojade suvepäevadega.

Peeter Simmi lavastatud lastefilm tugineb Aino Perviku raamatule ja kuulub kahtlemata parimate Eesti (laste)filmide hulka. Ühendades nii seiklused kui ka inimlikkuse teema, loob film ainulaadse ja haarava maailma.

Väikese Arabella kodu pole tüdrukule kasvamiseks just parim paik. Piraadilaeva kapteni Taaniel Tina tütrena on tal mitmetes asjades sõnaõigust. Kui merest tõmmatakse välja rändaja Aadu, nõuab tüdruk saagi endale. Rändaja arusaam maailma asjadest on aga hoopis teine kui mereröövlitel ja aegamisi hakkab ka Taaniel Tina mõistma, et tüdruk peaks kasvama rahumeelsemas keskkonnas. Kui Arabella konkurentide poolt röövitakse, algab tõeliselt ohtlik seiklus.

Osades Kai Puskar, Lembit Peterson, Urmas Kibuspuu jt.

"Arabella, mereröövli tütar" on vaadatav Jupiteris.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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