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Kultuuriportaal soovitab: Ulrich Seidli tragikomöödia "Rimini" Jupiteris

Kultuuriportaal soovitab
Rimini
Rimini Autor/allikas: pressimaterjal
Kultuuriportaal soovitab

Tahaksite sel suvel Itaaliasse reisile minna, aga ikkagi ei jõua? Mõeldud-tehtud, Austria lavastaja Ulrich Seidli "Rimini", mille fookususes samanimeline hääbuv kuurortlinn, peaks selle tuju lootusetult pealt ära ajama.

Richie Bravo parimad ajad lembelauljana on küll ammu selja taha jäänud. Ta on end elutormide eest ankurdanud väikesesse Rimini kuurortlinna Itaalias, kus üritab juhukontsertidega raha teenida. Suvituslinnas on elu väljapool tipphooaega aga troostitu ning toksiline trubaduur flirdib meeleheitlikult oma vääramatult vananeva publikuga, et kas või hetkeks veel kunagist kullasära kogeda. Unelmasse hakkab omalt poolt kaikaid kodarasse loopima äsja tema ellu tagasi ilmunud tütar, kes ei taha isalt midagi muud kui raha. Kitsikuses nurka aetud Richie Bravo peab hakkama astuma drastilisi samme.

Austria skandaalne filmitegija Ulrich Seidl jätkab "Riminis" oma tuttavlikku stiili – kujunduses valitsev groteskne kitš on organiseeritud väga puhta joonega staatilisse kaamerapilti, tegelased tegutsevad nii realistlikus maailmas, et fiktsioon ja dokumentalistika sulavad kokku. Nagu Seidli filmides ikka, tekib vaatajal tihtipeale tunne, et tahaks silmad ära keerata, aga Seidl ei keera.

"Rimini" on vaadatav Jupiteris.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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