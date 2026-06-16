Kultuuriportaal soovitab: Quentin Dupiex' absurdikomöödia "Daaaaaali!" Jupiteris

Prantsuse lavastaja Quentin Dupiex' filmid on igati sobivad suveks, kus aega on vähe, aga vahel tahaks kiiret kosutavat sahmakat: alla pooleteise tunniga saab tummise doosi jaburhuumorit, mis lööb korraks paleti puhtaks, et siis jälle selge peaga edasi puhata.

Komöödia, mis seob sürreaalse ja absurdse, püüdes tabada 20. sajandi ühe kuulsama kunstniku Salvador Dalí vaimu.

Prantsuse ajakirjanik Judith Rochant (Anaïs Demoustier) kohtub mitmel korral Dalíga (Gilles Lellouche, Edouard Baer jt), et teha dokumentaalfilm. Dalí on aga ettearvamatu, pöörane ja edev, tema puhul plaanid ei kehti. Dokumentaalfilmi ei sünnigi, see-eest sünnib film filmis võttega sissevaade Dalí maailma.

Režissöör Quentin Dupieux on oma filmides tihti otsinud inspiratsiooni unenägudest ja sürrealismist, "Daaaaaalí!" on sel teel omalaadne jätk.

"Daaaaaalí!" on vaadatav Jupiteris.