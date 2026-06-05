Kultuuriportaal soovitab: Tove Janssoni "Suveraamatu" ekraniseering Jupiteris

Muumide kõrval on Tove Janssoni "Suveraamat" paljude jaoks see teos, mille juurde minnakse ikka ja jälle tagasi, eriti ajal, kus ilmad veidi soojemaks lähevad. Charlie McDowelli ekraniseering ei suuda teost kogu oma sügavuses vaatajate ette tuua, aga

Tove Janssoni armastatud romaanil põhinev tundlik draama. Üheksa-aastane Sophia veedab koos vanaema ja isaga suve Soome väikesaarel. Sophia ema on surnud ja tema lähedased kannavad kaotusvalu, ent otsesõnu räägitakse sellest vähe.

Elatakse igapäevast elu ja selles on suur sügavus. Üksteiselt leitakse tuge, jagatakse vaikset mõistmist, ka loodus mõjub lohutavalt. Suve lõpuks on kolme põlvkonna suhted tugevnenud ning leitud lepitus iseeneses ja omavahel.

Režissöör Charlie McDowell. Osades Emily Matthews, Glenn Glose, Anders Danielsen Lie.

"Suveraamat" on vaadatav Jupiteris.