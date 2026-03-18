Kultuuriportaal soovitab: Mike Nicholsi "Elluastuja" Jupiteris

Kultuuriportaal soovitab
Elluastuja
Elluastuja Autor/allikas: pressimaterjal
Kultuuriportaal soovitab

Kui räägime coming-of-age filmidest, kiputakse kinni jääma ikka viimase mõne kümnendi tööde juurde, aga tasuks vaadata kaugemale: Mike Nicholsi 1967. aastal valminud "Elluastuja" ("The Graduate") võib vabalt olla parim film üleskasvamise ilust ja valust.

"Elluastuja" on lugu aegadeülesest põlvkondadevahelisest konfliktist, mida tiivustavad erinevad arusaamad elust ja pidev majandusliku heaolu tagaajamine.

Dustin Hoffmanni kehastatud 21-aastast Beni valdab peataolek oma tuleviku pärast, sestap ei lase ta end peretuttava proua Robinsoni poolt kaua keelitada, kui too soovib oma igavasse ellu veidi vürtsi. Ent lugu muutub pisut keerukamaks siis, kui nõutu Beni teele satub mrs Robinsoni kaunis tütar Elaine.

Režissöör Mike Nichols. Osades Dustin Hoffman, Anne Bancroft, Katharine Ross jt.

"Elluastuja" on vaadatav Jupiteris.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

"PSÜHHO" UUED OSAD

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo