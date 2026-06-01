Kultuuriportaal soovitab: Peeter Simmi lühidokumentaal "Mitut värvi haldjad" Jupiteris

Tänavu meie hulgast lahkunud Peeter Simmi tuntakse eelkõige mängufilmilavastajana, kuid tema käe all on valminud ka terve rida tugevaid dokumentaale, millest kuigi tihti ei räägita. Peene käega tehtud "Mitut värvi haldjad" on neis üks paremaid.

Filmijutustus haavatud hingedega laste elust. Saatus on toonud nad kokku eriinternaatkooli, ent saatuse kiuste püüdlevad nad headuse poole, otsides omaenese "mina".

Tüdrukud jutustavad avameelselt oma lugusid. Vaatamata noorele eale on igaüks neist saanud tunda elu pahupoolt.Kaagvere erikoolis on range režiim – aiast väljapoole pole lubatud minna, valvurid on relvastatud.

Poisid räägivad Puiatu erikooli sattumisest või siis uutest pahadest kommetest, mis just Puiatus juurde tekkisid. Poiste hoiakud ja saatused on erinevad. Nad räägivad oma unistustest, laulavad, mängivad kitarri. "Oo Eestimaa..." kõlab kaunilt ja kurvalt, nagu võtaks kokku poiste rikutud elud.

Režissöör-stsenarist Peeter Simm, operaator Nikolai Šarubin, helilooja Jaanus Nõgisto. 1981. aastal valminud lühidokumentaal on osalenud mitmetel rahvusvahelistel festivalidel, teiste seas ka Berlinalel.

"Mitut värvi haldjad" on vaadatav Jupiteris.