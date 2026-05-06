Kultuuriportaal soovitab: parima doki Oscari võitnud "Härra Eikeegi Putini vastu" Jupiteris

Ega meil praegusel ajal liiga tihti seda võimalust pole, et näha ausalt, millist elu Venemaal elatakse. Just seda võib pidada üheks tänavu parima doki Oscari pälvinud filmi "Härra Eikeegi Putini vastu" suurimaks väärtuseks.

Pavel "Paša" Talankin on liberaalsete vaadetega ja laste armastatud õpetaja Karabašis Venemaal. Ta on oma kodumaa patrioot selle kõige õilsamas tähenduses - Paša armastab oma kodukohta ja tööd koolis.

2022. aasta veebruaris otsustab Vladimir Putin algatada täiemahulise invasiooni Ukrainasse ja mõne aja pärast muudab ta Venemaa haridussüsteemi riigi propagandamasina osaks. Sellest tingituna viskab Pasha peaaegu (töö)mütsi nurka ja tahab end süsteemist eemaldada, kuid saatus viib ta kokku Taani filmitegija David Borensteiniga.

"Härra Eikeegi Putini vastu" on vaadatav Jupiteris.

Toimetaja: Kaspar Viilup

