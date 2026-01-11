X!

Kultuuriportaal soovitab: auhinnatud "Biwa järve 8 nägu" Jupiteris

"Biwa järve 8 nägu" Autor/allikas: Kaader filmist
Alates 5. jaanuarist on Jupiteris vaatamiseks üleval kaheksa silmapaistvat filmi Põhjamaadest ja Baltikumist. Teiste seas on vaatamiseks Marko Raadi "Biwa järve 8 nägu", mis viis möödunud aasta Eesti filmi- ja teleauhindade jagamisel koju seitse auhinda.

Linateos tõlgib vanad Jaapani armastuslood Peipsi külakogukonna igatsuste ja ihade keelde. Filmi peategelaste hingeseisundit vaadatakse läbi kaheksa idamaise poeetilise motiivi: koju pöörduvad purjekad, ehapuna, esimene lumi, öine vihm, sügisene täiskuu, templikell, ootamatu tuuleiil, metshanede äralend.

Osades Elina Masing, Tiina Tauraite, Jan Uuspõld, Hendrik Toompere jt.

"Biwa järve 8 nägu" on vaadata Jupiteris!

Toimetaja: Karmen Rebane

