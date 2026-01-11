Kultuuriportaal soovitab: auhinnatud "Biwa järve 8 nägu" Jupiteris

Alates 5. jaanuarist on Jupiteris vaatamiseks üleval kaheksa silmapaistvat filmi Põhjamaadest ja Baltikumist. Teiste seas on vaatamiseks Marko Raadi "Biwa järve 8 nägu", mis viis möödunud aasta Eesti filmi- ja teleauhindade jagamisel koju seitse auhinda.