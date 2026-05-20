Kultuuriportaal soovitab: Eesti kaastootmisel valminud dokfilm "Põhjaekspress" Jupiteris

Korraks ka Eesti kinodesse jõudnud, aga pigem radari alt läbi jooksnud "Põhjaekspress" on huvitav kõrvalpilk Rail Baltica teemale, millele tasub võimalus anda. Neile, kes lootsid siit leida jõuluanimatsiooni "Polaarekspress", pean aga kahjuks pettumuse valmistama.

Detektiivfilmi alatooniga dokumentaalfilm, mis uurib 870-kilomeetrise kiirraudtee ehitust. Selle projektiga unistati ühendada Balti riigid ülejäänud Euroopaga pärast seda, kui Eesti, Läti ja Leedu taastasid oma iseseisvuse Nõukogude Liidust 1991. aastal.

Filmitegija Kārlis Lesiņš võtab "kodanik-uurijana" ette reisi, et välja selgitada, miks 30 aastat tagasi alanud Rail Baltica projekt, mille valmimiseni peaks jääma vaid loetud aastad, on EL-i rahastusest hoolimata tugevalt ajakavast maas, eelarvet ületanud ja võib jääda üldse lõpule viimata. Karlis jälgib Rail Baltica projekti käekäiku, reisides kõigis osalevates riikides.

Lätlaste kõrval olid filmi kaastootjad Allfilm (Eesti), Staron Film (Poola) ja Gebrüder Beetz Filmproduktion Lüneburg (Saksamaa). Eesti-poole kaasprodutsent oli Pille Rünk.

"Põhjaekspress" on vaadatav Jupiteris.