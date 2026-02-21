Kultuuriportaal soovitab: David Lynchi "Straighti lugu" Jupiteris

Kui teile on alati tundunud David Lynchi filmid liiga veidrad, siis 1999. aastal valminud "Straighti lugu" on veidi üle aasta tagasi meie seast lahkunud kinolegendi kahtlemata kõige... taltsam film.

David Lynchi linateos põhineb tõestisündinud lool Alvin Straightist, kes sõitis muruniidukiga läbi Iowa ja Wisconsini osariikide, et leppida ära oma hiljuti insuldi saanud venna Lyle´iga, kellega tal suhted aastate eest sassi läksid.

Eakas Alvin kohtub oma 390-kilomeetrisel teekonnal arvukate värvikate tegelastega, kes kõik jätavad mehe hinge oma jälje ja aitavad tal elu ning maailma teise nurga alt näha.

