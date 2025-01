Karlo Funk: Lynch on loonud ühed filmiloo kõige hirmutavamad karakterid

David Lynch suri mõned päevad enne oma 79. sünnipäeva suitsetamisest tekkinud kopsuhaiguse tagajärjel. Tema filmograafiasse kuulub kümme täispikka filmi. Lynchi 1977. aastal valminud film "Eraserhead" muutis kogu kinokunsti.

"Lynchi puhul on huvitav tasakaal krimisüžeede ja sürreaalse teispoolsuse kogemusega, mis on seotud kurjade ja hämarate jõududega. See on selline paeluv kombinatsioon. Ta on loonud ühed filmiloo kõige hirmutavamad negatiivsed karakterid," märkis filmikriitik Karlo Funk "Aktuaalses kaameras".

David Lynchi looming on mõjutanud Eestis näiteks Veiko Õunpuu ja Rainer Sarneti loomingut. 2007. aastal käis Lynch ka Eestis, rääkides siin transendentaalse meditatsiooni meetodist. Režissöör ja lavastaja Marianne Kõrver ütles, et Lynchi mõju on ei ole ainult loomingus, vaid ta on aidanud kasvada ka inimesena.

"Tema looming on mulle õpetanud, et see maailm, mis meil siin on, ei ole kõik, selle pinna all on peidus veel üks maailm, ja kui sa piisavalt sügavale kaevad ennast, on seal varjul veel väga palju erinevaid maailmu," lausus Kõver.

Oma viimases intervjuus ajakirjale Sight and Sound võrdles Lynch inimese vananevat keha autoromudega, millest juht ühel hetkel lahkub. David Lynchil jäi teostamata veel mitu projekti, tema viimaseks albumiks jäi mullu koos Chrystabelliga välja antud "Cellophane Memories".