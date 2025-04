Filmifestival Valga Hot Shorts näitab David Lynchi lühifilme

"Tänavu meie hulgast lahkunud David Lynchi tuntakse peamiselt kultuslike pikemate tööde järgi, aga Lynch oli ka erakordselt viljakas lühifilmitegija, kelle filmograafiasse kuulub mitukümmend teost alates 1967. aastast kuni tänapäevani," ütles Valga Hot Shorts programmijuht Johannes Lõhmus.

Kokku linastub festivali eriprogrammis kuus Lynchi lühifilmi eri kümnenditest: "Alfabeet" (1968), "Amputeeritud" (1973), "Vanaema" (1970), "Kuritöö järgsed aimdused" (1995), "Kuuel mehel hakkab paha" (1967) ning "Kauboi ja prantslane" (1988).

Iga programmi valitud film peegeldab režissööri kujunemisloo eri tahkusid. Näiteks on programmis Lynchi kõige esimene film "Kuuel mehel hakkab paha", aga ka pikaajalisele koostööle aluse pannud "Amputeeritud", kus olid pardal nii operaator Frederick Elmes ("Eraserhead", "Blue Velvet") kui näitleja Catherine Coulson (Log Lady "Twin Peaksist").

"VHS on festivalina isepäine ja uudishimulik. Miks mitte mõelda, et veidi nagu David Lynch, kes jäi elu lõpuni oma loomingus otsinguliseks ja publikut üllatavaks," sõnab Johannes Lõhmus. "Samas on vanema lühifilmikunsti esiletõstmine ka VHS-i üks alussambaid. Omal moel on see kummardus eelmise aasta festivali ajal meie hulgast lahkunud filmiajaloolasele Jaak Lõhmusele, kes tähistanuks saabuval reedel, 25. aprillil oma 70. sünnipäeva. Lynch oli üks Jaagu lemmikrežissööre. Nii on Lynchi fookus sünnipäevakink ka talle," lisas Lõhmus.

VHS-i kogu programm avalikustatakse mais. Festivali tänavune teema on "Kohanemise paradoksid." Kokku linastub festivali põhiprogrammis viis kassetti nimede all "Heade mõtete maailm", "Julgus kohaneda", "Pahna odüsseia", "Maa taluvuse piirid" ning "Tempo tango". Lynchi eriprogramm linastub festivali teisel päeval 19. juulil kell 19.