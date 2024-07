Galerii: Valgas toimus lühifilmifestival Valga Hot Shorts

Festivali parimaks valis žürii Taavi Aruse filmi "Sitta kah". Eripreemiatega tunnustati värskelt restaureeritud Cristina Perincioli filmi "Naistele" ja Ivar Murdi "Kihnu maraton".

Parima filmi valis välja žürii koosseisus Sander Joon, Aurelia Aasa, Andrei Liimets.

Valgas toimunud filmifestivalil jõudis kolme päeva vältel ekraanile 39 filmi 16 riigist. Festivali lõpupidu toimus mahajäetud Valga vanglas, millele uue elu andmisega tegeleb arhitektuuriresidentuur Vares.

VHS on žanripiirideta festival, mis ütleb, et Valgasse tulek on ääremaa avastamisretk: kombatakse piirilinna piire ja kasutatakse ära kaugust traditsioonilistest keskustest kui võimalust seikluseks.

Festivali raames linastus põhiprogrammile lisaks legendaarne "Karikakra mäng", kus tulid näitamisele kolm 1977. aastal tehtud tudengifilmi, mille tegevus toimub 1930. aastate Eestis. Tegemist on toonaste noorte filmitegijate Peeter Urbla, Peeter Simmi ja Toomas Tahveli esimeste tähtsamate filmidega.

Kõigi filmide operaatoriks on Arvo Iho ning kahe filmi juhendaja oli Andrei Tarkovski.

Linastustele lisaks toimusid vestlused ja 26.–28.06 toimetasid Valga noored filmitöötoas, kus valminud filmid linastusid 29.06.