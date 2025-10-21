X!

Eesti keeles ilmus David Lynchi elulooraamat "Unistamisruum"

"Unistamisruum" Autor/allikas: Koolibri
Kirjastuses Koolibri ilmus režissöör David Lynchi elulooraamat "Unistamisruum". Inglise keelest tõlkis Olavi Teppan.

"Unistamisruum" on David Lynchi (1946–2025) ja tema lähedase sõbra, intervjueerija ja biograafi Kristine McKenna kahasse kirjutatud elulooraamat, mis arvukate meenutuste kaudu avab nüüdisaja ühe legendaarseima kunstniku mõttemaailma.

David Lynch pajatab raamatus oma elust ja loometööst, teekonnast läbi Ameerika erinevate miljööde ja kümnendite, sel teekonnal kohatud sõpradest ning rõõmudest ja vaevadest oma uuenduslike kunstiprojektide elluviimisel.

Rahvusvahelise kinokunsti esirinda tõusis David Lynch 1977. aastal oma debüütfilmiga "Kustukummipea". Kolm korda kandideeris Lynch parima režissööri Oscarile filmidega "Elevantmees", "Sinine samet" ja "Mulholland Drive", võitis Cannes'is kuldse palmioksa filmiga "Metsikud südamed" ja tõi 1990. aastal kaasa "Twin Peaksi" maania.

Meeleolu ja õhustikku aitavad tabada arvukad fotod David Lynchi kollektsioonist. Raamatu sissejuhatuses märgivad autorid: "Kui hakkasime oma koostööga valmis saama, valdas meid mõlemat sama mõte: raamat tundub õhuke ja kraabib vaid hädavaevu kõnealuse loo välispinda. Inimteadvus on niivõrd mõõtmatu, et raamatukaante vahele seda ei mahuta, ning igal kogemusel on liiga palju tahke, et neid kokku lugeda. Püüdsime olla ammendavad, aga see on siiski vaid põgus pilguheit."

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

