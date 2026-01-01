X!

Kultuuriportaal soovitab: lätlaste Oscari-film "Vooluga kaasa" Jupiteris

"Vooluga kaasa" Autor/allikas: pressimaterjal
Läinud aastal lõunanaabritele esimese Oscari toonud Gints Zilbalodise animatsioon "Vooluga kaasa" on Jupiteri jõudnud. Nii et, kel veel möödunud aastal Eestis üks enim kõneainet tekitanud film nägemata on, tasub see poolteist tundi oma elust leida.

Kadunud tsivilisatsiooni lummavas sõnatuses elavad ja ajavad oma igapäevaseid asju üksnes loomad. Loo peategelane on vapper, ettevõtlik ja ka väga inimlik (ent mitte kunagi mitte-kassilik) kass, kes oma müstilisel eksirännakul kohtub paljude huvitavate karvaste ja sulelistega. Pärast suurt üleujutust tuleb kassil üksnes omaenda nutikusele tuginedes päästa ning ohu eest varju toimetada rühm naiivseid leemureid, laisk kapibaara, ulakad kured, majesteetlik mõõkvaal ja üks täiesti ebausaldusväärne labrador.

Selle uue ja lummava ekraanimaailma taga on Läti animatsiooni imelaps Gints Zilbalodis, kes pole ainuüksi filmi lavastaja, vaid ka peakunstnik ja muusika ning stsenaariumi kaasautor. Pärast hiilgavat soolodebüüti "Koduteel" toob Zilbalodis ekraanile täiesti uue rühma kangelasi, kellele saame nende igal sammul jäägitult kaasa elada.

"Vooluga kaasa" on vaadatav Jupiteris.

Toimetaja: Karmen Rebane

