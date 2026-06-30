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Kultuuriportaal soovitab: PÖFF Shortsil esilinastunud lühifilm "Kuidas sulle öelda, vend"

Film
"Kuidas sulle öelda, vend" Autor/allikas: Kaader filmist
Film

Režissöör Patrik Printsi mullu valminud lühifilm "Kuidas sulle öelda, vend" on nüüd veebiruumis tasuta kättesaadav. Tugeva kammerdraama muudab eriti huvitavaks fakt, et ühes keskses rollis astub üles "Frängist" tuntuks saanud Tõru Kannimäe.

Režissöör Patrik Printsi 2025. aastal valminud lühifilm "Kuidas sulle öelda, vend" räägib loo meeste emotsionaalsest sulgumisest ja vendadevahelisest dünaamikast maailmas, kus meeste omavaheline platooniline armastus on varjutatud hüpermaskuliinsuse poolt.

"Kuidas sulle öelda, vend" võtab luubi alla meeste emotsioonide varjamise ja omavahelised suhted ning jõuab vaatajateni hetkel, kus käimas on ka meeste vaimse tervise kuu. Film räägib loo kahest vennast, kes püüavad enne vanema Ameerikasse kolimist leida viisi, kuidas väljendada hoolimist maailmas, kus tundeid on harjutud peitma huumori ja tögamise taha.

Film valiti ka 2025. aasta PÖFF Shortsi kavasse ning tänavu Venezia Shorts festivalide programmi.

Toimetaja: Kaspar Viilup

INTERVJUUSARI "ID"

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