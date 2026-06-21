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Kultuuriportaal soovitab: Roman Baskini lühimängufilm "Vernanda" Jupiteris

Kultuuriportaal soovitab
"Vernanda" Autor/allikas: Kaader filmist
Kultuuriportaal soovitab

Eesti mängufilmis ei ole kunagi liiga palju sürrealismi ja absurdiga mängitud, Roman Baskini 1988. aastal valminud "Vernanda" on seevastu kohati isegi nii hull, et võib ka kogenud sinefiilil juhtme kokku ajada. "Black Mirror" kohtub David Lynchiga? See ei ole vist ülemäärane liialdus.

Roman Baskini lühimängufilm viib vaataja steriilsesse väikelinna, kus aeg on justkui peatunud. Linna sattunud noormees ostab leiva, mis tegelikult osutub pommiks ja millest ta enam kuidagi lahti ei saa. Poodi seda tagasi ei võeta, maha müüa ka ei saa, ka mitte lihtsalt kusagile maha unustada või poetada. Kõik selle linna inimesed on imelikud ja ligipääsmatud.

Osades Sulev Luik, Jüri Järvet, Kaljo Kiisk, Ilmar Tammur, Aleksander Eelma, Gunnar Kilgas.

"Vernanda" on vaadatav Jupiteris.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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