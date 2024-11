Nukumeister: ühel hetkel annab nukk ise teada, milliseks ta kujuneda tahaks

Nukumeistri töö algab enamasti kunstiku joonisest, kes on karakterid välja mõelnud. Ühe nuku tegemine võtab keskmiselt ühe kuu.

"Kui veeta ühe lavastuse nukkudega pikemalt aega, tekib nendega teatav side, tekib teatav äratundmine, et millise iseloomuga nukk võib-olla. Mingil hetkel hakkab ta ise dikteerima, milliseks ta tahaks kujuneda. Siin tekib nukumeistri ja kunstiku vahel dialoog: kas kunstnik annab teostajale nii palju vabadust, et seda nukku kujundada nii, nagu ta minna tahab," rääkis Aedma.

Nukumeister märkis, et nukud võivad vahel külalistes hirmu tekitada. "Ta ei julge läheneda, ta ei julge katsuda ja tema jaoks on õudne. On ka küsitud, kas me näeme neid õudses mõttes unes, aga ei näe," lausus ta.

Kultuurisaade "OP" on ETV eetris neljapäeviti kell 20.