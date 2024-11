Alice Siil: "Alice Imedemaalt" on iseendaga leppimisest suureks kasvamisel

Lavastus ei järgi truult raamatu kulgu. Noorsooteatri Alice ei satu Imedemaale, vaid elab seal. Endalegi ootamatult leiab ta ühel hetkel end "päris maailmast", kus tooni annavad täiskasvanud, kelle sarnaseks tüdruk aga saada ei taha. Nimiosalist kehastavad vaheldumisi Maria Ehrenberg ning sel hooajal Noorsooteatri trupiga liitunud Alice Siil.

"Meie Alice on laps, kes oma kasvamisega on jõudnud sellisesse faasi, et ta tegeleb palju küsimusega, kes ma olen, kes ma pean olema, võin olla, kelleks ma pean saama – kõik need küsimused. Kui sa oled sellises faasis, et öeldakse, et sa oled juba nii suur, et sa pead vastutama, aga samas öeldakse, et see jutt ei ole sinu jaoks, sa oled liiga väike veel," kommenteeris Ehrenberg.

"Ta hakkab aru saama, et täiskasvanud on natukene teistmoodi, vähemalt talle tundub nii. Ta tegelebki nende küsimustega, milline tema suureks kasvades peaks olema, või äkki ta võib olla selline nagu ta on edaspidi ka, et täiskasvanuks saamine ei pruugi tähendada seda, et ma nüüd muutun millekski muuks," jagas peategelase nimekaim ja nimiosaline Alice Siil. "See räägib iseendaga leppimisest suureks kasvamise jooksul," sõnas ta.