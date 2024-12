Teatritudengid astuvad uue lavastusega elu mõttetusele vastu

Kamp väikelinna teatritudengeid tunneb, et elu libiseb neist mööda. Üritades toime tulla sisemuses hõõguva tule ja mõttetu maailmaga, hakkavad nad mängima mänge, mis üha metsikumaks muutuvad. Loo idee pärineb lavastajalt Kirill Havanskilt.

"Nägin unes kampa inimesi, kes vaatavad oma elu kõrvalt ja distantsilt. Nad ei ole rahul sellega, kus nad on ja kuidas see tunne neid seest sööb. Nad muutuvad jõuks, mis hakkab sellele mõttetuse tundele, et ma vaatan elu kõrvalt, vastu," selgitas Havanski "Aktuaalsele kaamerale".

"Selle tunde leevenduseks on nad hakanud mängima mänge. Need mängud eskaleeruvad ja leiavad väga huvitavaid vorme – need võivad muutuda vägivaldseks või piiri ületavaks. Näeme selles lavastuses, mis on selle piiri taga, kui vägivald saab ületatud," lisas teatritudeng Eva Maria Aru.

Etendajad on TÜVKA etenduskunsti 15. lennu näitleja eriala tudengid Ronja Marie Tepp, Maria Helena Seppik, Kristjan Taska, Oskar Kröönström, Eva Maria Aru, Robin Täpp ja Madleen Maria Kirja. Kursuse juhendaja on Katariina Unt.

Näidendi autorid on Kirill Havanski, Roos Lisette Parmas ja trupp, lavastas Kirill Havanski ja dramaturg on Roos Lisette Parmas. Kunstnik Riin Maide ja heliloome eest vastutas Markus Palo. Valguskunstnik on Siim Reispass.