Moonika Siimetsa ja Sander Marani filmid valiti Fantastic Festi programmi

Texase osariigis Austinis, kuulsas Alamo Drafthouse kinos toimuvalt Fantastic Festilt on tuule tiibadesse saanud sellised kuulsad filmid nagu "John Wick", "Machete Kills", "There Will Be Blood", "Apocalypto", "Overlord" ja "Zombieland". The Guardian on seda nimetanud "kõige pöörasemaks filmifestivaliks Ameerikas". Indewire on aga kirjeldanud Fantastic Festi kui "arthouse-filmide salarelva."

Tänavu valiti festivali programmi ka kaks Eesti filmi: Moonika Siimetsa "Must auk" ja Sander Marani "Mootorsaed laulsid".

Moonika Siimets on Eesti noorema põlve režissöör, kelle eelmine film "Seltsimees laps" (2018) oli edukas nii Eestis kui ka rahvusvahelises festivalilevis ning pälvis märkimisväärset tähelepanu ning tunnustuse.

Siimetsa uus film viib vaataja äärelinna magalarajooni, kus elavad spordisaalis muskleid pumpav Uma, Soome tööle minekust unistavad sõbrannad Maret ja Sirje ning romantikust esoteerikahuviline Jüri, kes igatsevad kõik omal moel õnne ja armastust. Kui magalarajooni vahele sirelipõõsastesse tekib salapärastel asjaoludel must auk ja ilmuvad tulnukad, hiidämblik ning põlvpükstes austerlane, hakkavad juhtuma sündmused, mis seavad küsimärgi alla äärelinna elanike lootused helgemale elule.

Lugu on inspireeritud Armin Kõomägi novellide kogumikust "Minu Mustamäe" ning Andrus Kivikrähki lühiloost "Inimväärne elu".

Filmis mängivad Ursel Tilk, Liina Tennosaar, Rea Lest, Doris Tislar, Anne Reemann, Eva Koldits, Kristo Viiding, Jekaterina Linnamäe, Laine Mägi, Hannu-Pekka Björkman (Soome), Peeter Tammearu, Peeter Oja, Indrek Taalmaa. Filmi produtsent on Riina Sildos, kaasprodutsendid Emilia Haukka ja Jussi Rantamäki (Soome). Režissöör ja stsenarist on Moonika Siimets.

"Must auk" jõuab Eesti kinodesse 2025. aasta veebruaris.

"Mootorsaed laulsid" on Sander Marani debüütfilm, mis sai üles võetud 2013. aasta suvel. Kuna võtted toimusid gerilja-stiilis ja äärmiselt kaootiliselt, kulusid järgnevad kümme aastat filmi montaažile ja järelproduktsioonile.

Žanritest segab film kokku õudusfilmid, komöödia, road-movie ja muusikali. Värskelt teineteist leidnud armunute Tomi ja Maria teele satub mootorsaega mõrtsukas, kes röövib Maria. Oma kallima päästmisel satub Tom aga kokku kõiksugu veidrate tegelastega ning lugu on täis ootamatuid pöördeid ja seiklusi

"Fantastic Fest! Sinna saamine oli meie jaoks tõesti üks väga kaua marineerunud unistus. See on nagu žanrifilmide meka, kuhu iga filminohik peab vähemalt korra elus palverännaku tegema," kirjeldas režissöör ja filmi autor Sander Maran festivalil osalemise uudisega kaasnenud emotsioone.

Filmi lähevad septembris USA-sse esitlema režissöör Sander Maran ja kaasprodutsendist "veriefektide" spetsialist Jan Andresson.

Varasemalt on "Mootorsaed" linastunud Montrealis Fantasia festivalil, kust toodi koju žürii eri-äramärkimine debüütfilmide kategoorias. Eestis on film suutnud vōita publikulemmiku tiitlid nii õudus- kui ka armastusfilmide festivalidelt, vastavalt HÕFF ja Tartuff.