Tartuffi publikulemmikuks valiti Sander Marani "Mootorsaed laulsid"

Esimest korda PÖFFi armastusfilmide festivali Tartuff ajaloos juhtus nii, et populaarseim film ja publiku lemmikfilm on pärit Eestist. Publik valis oma soosikuks Sander Marani romantilise õuduskomöödia "Mootorsaed laulsid", mis võitis sama auhinna ka kevadel toimunud Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivalil.

"Täiesti uskumatu uudis. Oleme loomulikult selle üle väga õnnelikud. Kindlasti annab see tunnistust meie väikese mootorsaemuusikali mitmekülgsusele," ütles filmi režissöör ja autor Sander Maran.

Kolmandat aastat järjest selgus publikupreemia võitja veebihääletusel, kus vaatajad said filme hinnata viie emotsiooniga: raputav, kurb, tundeline, vaimustav ja mõnus – võitis see, kes kogus neid kõige rohkem.

Kõige raputavam film oli vaatajate hinnangul "Mootorsaed laulsid", kõige kurvem film "Arkaadia", kõige tundelisem film "Päikesetõus Amazonases", kõige vaimustavam film "Gondel" ja kõige mõnusam film "Salli".

Enim vaatajaid kogus aga Anna Hintsi ja Tushar Prakashi lühimängufilm "Sannapäiv", mis tõi reede õhtul Tartu Raekoja platsile 1450 inimest. Kumbagi filmi esitlesid Tartus nende autorid. Kokku sai ööl vastu pühapäeva lõppenud festivali programmist osa ligemale 9000 inimest.

"Vägev," hüüatas Tartuffi juht Johan Kudu. "Ma olen väga õnnelik selle üle, et meil õnnestus Tartuffile saada nii palju uusi Eesti filme ja nagu näha, see õigustas ennast," ütles ta.

120-kohalise Tartu Elektriteatri saali täitis ka kolmas Tartuffi kavva kuulunud Eesti linateos, Jaak Kilmi ja René Reinumäe noortefilm "Sigade revolutsioon", mille seansiga tähistas Tartuff linateose 20. sünnipäeva.

Tartuffi juht tänas publikut ja ütles, et filmihuvilistest tulvil raekoja plats paneb korraldajate silmad särama. "Ma kahtlustan, et statistika järgi on filmikunst jõudnud sinna, kus sellest saadakse enamasti osa kodusel diivanil koos kaaslasega või kassi paitades. Tartuffi võlu seisneb aga selles, et see tuletab meelde, kui oluline on, et filmilood saaksid lahti rulluda just rohkearvulise publiku ees, et hoida ja säilitada millegi suure koos kogemise tunnetust," sõnas Kudu.