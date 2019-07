"Seltsimees laps" tõi Pihkvast peapreemia, Kreekast eriauhinna

"Seltsimees lapse" režisöör Moonika Siimetsa rõõmustas eriti see, et parima filmi preemia üle ei otsustanud žürii, vaid vene kinopublik. "Saada sellisel teemal tehtud filmi eest festivali peaauhind Venemaalt on minu jaoks väga suur tunnustus, olen väga tänulik Pihkva vaatajatele. Leelo lugu puudutab kõiki meid, keerulise saatusega rahvaid, ning loodan, et see inspireerib suuremale inimlikkusele ka tänases päevas," ütles Siimets.

Pihkva rahvusvahelist filmifestivali "Западные ворота" (e.k "Lääne väravad") peeti tänavu esimest korda. Peakorraldaja filmistuudio Lenfilm märkis, et soovib sellega tutvustada vene kinopublikule Euroopa värskemat filmiloomingut. Esimesel festivaliaastal võistlesid veel filmid Hollandist, Lätist, Rootsist, Soomest ja Inglismaalt.

Samal ajal peeti esimest rahvusvahelist filmifestivali ka Kreekas Kimolose saarel. Festivalil võistles kokku 8 filmi üle maailma – Uus-Meremaalt, Tuneesiast, Türgist, Venezuelast, Iraanist, Dominikaani Vabariigist, Eestist ja Ungarist. Korraldaja sõnul valiti võistlusprogrammi nende režissööride looming, keda saab iseloomustada sõnapaariga "kinokunsti visionäärid".

"Seltsimees laps" pälvis žürii eripreemia erilise ja emotsionaalse stsenaariumi eest. Meeskonna poolt käis Kimolose festivalil preemiat vastu võtmas näitleja Eva Koldits.