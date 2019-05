Galerii: Virumaa kirjandusauhinna sai Leelo Tungal

22. aprilli Kuku raadio saates "Olukorrast ajakirjanduses" ütles Postimehe peatoimetaja Peeter Helme, et Müürileht on parteipoliitiline väljaanne, ja Facebookis on ta varem kommenteerinud, et Müürilehele kirjutamine on kommunismiflirt (sic!), kirjutas Müürilehe peatoimetaja värskes juhtkirjas.