Virumaa kirjandusahinna sai Juhani Püttsepp

Žürii liige, Lääne-Virumaa keskraamatukogu laste- ja noorteosakonna juhataja Reet Tomband avaldas head meelt selle üle, et just eelkõige lastele mõeldud raamat lõpuks Virumaa kirjandusauhinna pälvis.

"Ma tulin ikka, võitluslipp kõrgel, selle pärast, et 33. korda anti välja Virumaa kirjandusauhinda. Seni on küll nomineerimisel olnud mõned raamatud, mis lastele Eesti ajaloost räägivad. Aga sellisel tasemel raamatut oli ikka rõõm nominentide hulka paigutada ja tema eest võidelda," ütles Tomband.

Lapse silmade läbi 1944. aasta laevapõgemisest rääkiva "On kuu kui kuldne laev" võit oli lõppvoorus kindel, sest selle eest hääletas kümnest žüriiliikmest üheksa.

"Konkurss on nagu igal aastal väga tihe ja oli isegi emotsionaalne arutelu nende raamatute üle. Žüriis on meil kümme inimest, viis Ida-Virumaalt ja viis Lääne-Virumaalt. Igal inimesel on oma arvamus ja see vaid rikastab seda lahenduse leidmist. Ma ei arva, et see pingeline oli, aga on hea, et iga inimene saab välja öelda, millist emotsiooni üks või teine raamat talle pakkus," sõnas Virumaa kirjandusauhinna žürii esimees Erich Petrovits, kes raamatu autorile teadet edastades sai teda kaks korda õnnitleda, sest Juhani Püttsepp sai sel nädalal 57. aastaseks.

Käesolevast aastast on Virumaa kirjandusauhinna rahaline väärtus 2000 eurot.