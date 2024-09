Eesti on Helsingi rahvusvahelisel filmifestivalil esindatud 12 projektiga

Neljapäeval algaval Helsingi rahvusvahelisel filmifestivalil Love & Anarchy on Eesti esindatud tosina projektiga. Programmis on nii juba ennast tõestanud festivalimenukid kui uued tulijad.

"Eesti filmide hulk tänavusel Helsingi rahvusvahelisel filmifestivalil on märkimisväärne," kommenteeris Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp. "Soome on meie filmitööstuse üks olulisemaid koostööpartnereid ning nähtavus põhjanaabrite suurimal filmifestivalil toetab kahe riigi vahelist koostööd," lisas Sepp.

Täispikkadest mängufilmidest linastub festivalil Eesti tänavune Oscari-kandidaat "Biwa järve 8 nägu" (rež. Marko Raat). Kavas on ka kaks äsja esilinastunud žanrifilmi: Sander Marani õudusmuusikalist žanrifilmifestivalide hitt "Mootorsaed laulsid" ja sel suvel Fantasia filmifestivalil hoo sisse saanud Eesti-Hispaania sci-fi "Infinite Summer" (rež. Miguel Llansó). Noortele suunatud kooliprogrammis mängib Lauri Randla "Hüvasti, NSVL".

Lühivormidest on festivalil tagasi enam kui 50 auhinda pälvinud "Sierra" (rež. Sander Joon), mis on osa Turu animafilmifestivali võitjate programmist. Programm "Tere Eesti" koondab viis tänavust lühifilmi - programmis on "Eestlane homsest" (rež. Robert Raska Ly), hiljuti Locarnos esilinastunud nukufilm "Linnud läinud" (rež. Anu-Laura Tuttelberg), Cannes'is esilinastunud "Sannapäiv" (rež. Anna Hints, Tushkar Prakash) ning Tartu2024 raames valminud Maria Aua "Jõgi ja kass" ning Jaan Tootseni "Ellujäämise kunstnikud".

Eesti lühifilm on olnud alati hinnas, aga viimased aastad on toonud mitmeid menukeid. Ka käesolev valik näitab, kui mitmekesine on praegune Eesti lühifilmimaastik," kommenteerib Eesti Filmi Instituudi festivalide levi koordinaator Sigrid Saag.

Paralleelselt festivaliga toimub valdkonnale suunatud Finnish Film Affair, kus esitletakse kahte Eestiga seotud projekti. Produtsent Elina Litvinova (Three Brothers) tutvustab režissöör Martti Helde arenduses olevat mängufilmi "Hõbevalge", mis baseerub president Lennart Meri samanimelisel raamatul. Uue filmiga on kohal ka "Vehkleja" režissöör Klaus Häro, kelle valmiv film "Sa pole üksi" võeti suures osas üles Eestis. Viie riigi koostöös sündiva projekti eestipoolne tootja on Taska Film.

Helsingi rahvusvaheline filmifestival toimub tänavu 19. kuni 29. septembrini.