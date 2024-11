Erki Pärnoja filmist "Veepidu": mul õnnestus kirjutada luteri kirikus paganlikku muusikat

Eesti lihavõttekommete hulka režissöör Justina Mytniku filmile nime andnud veepidu ei kuulu, kuid ajalooliselt on see olnud nii Poolas, aga näiteks ka Slovakkias ja Ukrainas oluline osa pühadest. Veepeo käigus valavad poisid tüdrukud veega üle, uuemal ajal on see tähendanud ka tänavatel suurejoonelist veesõda.

See oli väga suur ja populaarne kui ma olin teismeline. Praegu see toimub rohkem kodudes kui tänavatel. Samal ajal see element minu loos, kus inimesed kannavad värvilisi maske ja kostüüme, see on väga regionaalne asi, mis toimub ainult Poola lõunaosas," selgitas Mytnik ja lisas, et ta segas filmis kokku pärimust, kombeid, legende ja religiooni.

Veepeo varjus räägib film teismeliseks olemisest, hingehaavadest ning empaatiast, kasutades selleks ka žanrikino elemente. Kuigi Eestis linastub film rahvusvahelise noortefilmide võistlusprogrammi raames, ei usu režissöör, et film sobib vaid noorematele vaatajatele, kuna meil kõigil olnud elus mõni trauma, mis muudab "Veepeo" väga universaalseks.

"Minu jaoks on kõige olulisem see, et see on lugu tumedatest teemadest, mis on räägitud lootusrikkalt. Seega see on film, kus sa nutad, aga siis jälle naerad, kõik lõpeb aga optimistlikult," rõhutas režissöör.

"Veepeo" Eesti-poolne produtsent on Marianne Ostrat, Eestis toimus värvimäärane, helitöötlus ning siin valmis ka Erki Pärnoja filmile kirjutatud muusika. Pärnoja sõnul oli see väga eriline kogemus, kuna tal õnnestus kirjutada mitu nädala järjest luteri kirikus põhimõtteliselt paganlikku muusikat.

"See, mis me tegime koos režissöör Justinaga, oli nagu bändi tegemine ja ma ei taha kogu krediiti muusika eest endale võtta, sest ilma selle loota ja Justynata ma poleks sellist muusikat kirjutanud, ma poleks selle peale tulnud," kinnitas Pärnoja ja tõi välja, et ta poleks osanud näiteks võtta kitarril kõik keeled ära ja mängida poognaga ainsat allesjäänut keelt. "Kokku tuli sellest midagi, mida ma ise pean ülimalt poolalikuks, kõik poolakad ütlevad, et ükski poolakas seda ei kirjutaks, see on nii põhjamaine."

PÖFF-il linastub "Veepidu" veel paaril korral, tuleva aasta märtsis jõuab film ka kinolevisse.