Sõprus teeb retrospektiiviga kummarduse filmirežissöör Rainer Sarnetile

16.–20. aprillil toimuv retrospektiiv toob Sõpruse ekraanile Sarneti täispikad mängufilmid, millest esimest, 2011. aastal valminud filmi "Idioot", näidatakse 35 mm filmilindilt.

Filmirežissöör Rainer Sarnet on üks omanäolisemaid uue aja filmirežissööre Eestis ja tema värvikal loomingul on oluline koht kodumaises filmiloos. Publiku ette jõuavad ka auhinnatud "November" ja "Nähtamatu võitlus". Lisaks tuleb näitamisele tema vaatemänguline dokumentaal "Vaino Vahingu päevaraamat".

Retrospektiivi lõppakordiks on duubellinastus. Esmalt on ekraanil lühifilm "Merehaigus", mida Sarnet peab üheks oma parimaks tööks. Sellele järgneb režissööri enda poolt välja valitud, üks tema lemmikfilmidest, Jim Jarmushi "Dead man" ("Surnud mees" 1995).

"See on film, mida ma ehk kõige rohkem kordi olen vaadanud ja vaataksin veelgi. Esiteks seal on nii hea muusika, et seda võib lihtsalt juba sellepärast pehmes toolis kaifida. Teiseks saavad seal läbi nägemusliku müstilise poeesia kokku valge mees William Blake ja indiaanlane Nobody ja kolmandaks on aeg vaadata Ameerikat natuke teise pilguga," ütleb Rainer Sarnet, kes teeb linastusele sissejuhatuse ja räägib mõne sõna päris William Blake'ist. "Surnud mees" tuleb samuti näitamisele 35 mm filmilindilt.