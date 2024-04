Edith Sepp: miljon eurot lisarahastust Eesti filmi väga palju ei aidanud

Eesti Filmi Instituudi (EFI) juht Edith Sepp rääkis Raadio 2 keskpäevaprogrammis "R2 Päev", et kuigi film oli üks väheseid kultuurivaldkondi, mis tänavu rahastust juurde sai, on filmide eelarved nii suureks läinud, et rohkemate filmide tootmist see siiski ei tähenda.

Koos kõikide teiste eluvaldkondadega on kallimaks läinud ka filmitootmine. "Need eelarved lähevad lõhki, sest elukallidus Eestis kogu aeg tõuseb. Samas oli Eesti film üks väheseid kultuurivaldkondi, mis sel aastal raha juurde sai. Me saime miljon eurot juurde, et oma filmi toota," rääkis Sepp, kuid nentis, et lõppude lõpuks see väga palju juurde ei andnud.

"Tuleb välja, et ega see väga palju ei aidanud. Alguses mõtlesime, et üks film tuleb juurde, kuna maksimum, mida näiteks mängufilm EFI-s saab üldse taotleda, on 900 000 eurot. Et üks miljon – üks film juures. Päris nii see ei käi," nentis EFI juht ja lisas: "eelarved on nii kiiresti eest ära tõmmanud ja nii suureks läinud, et madalaeelarveline film Euroopa mõistes on juba kahemiljoniline. Eesti annab oma filmile ainult osaliselt selle toetuse. Tootja peab minema Euroopasse ja raha veel Eestisse juurde tooma, siis ta alles saab Eesti filmi ära teha," ütles ta.

"EFI tegevus ongi jaotunud kaheks: sissetulevad allhanke filmid ja siis oma filmid. Konkurents on väga suur selle tagasimaksefondi juures, see on meil kuus miljonit eurot aastas ja see täitus juba mitte jooksva aasta jaanuarikuus, aga pigem juba eelmise aasta detsembrikuus, nii et see raha saab kiiremini otsa," nentis Sepp.

Just jõudis kinodesse Rasmus Merivoo "Tulnukas 2". See pole aga sugugi ainuke Eesti film, mis tänavu esilinastub. "Meil tuleb välja suurepärane Liina Triškina-Vanhatalo film "Emalõvi", mis on selline sotsiaalne draama. Palju tuleb dokumentaalfilme välja, näiteks "Anett", aga ka palju noorte filme. Tuleb vendade Eskode film "Mind on kaks" ja siis veel Tõnis Pilli film "Frank", nii et noortele suunatud filmid on sel aastal," sõnas Sepp.

Järgmisel nädalal, 12. aprillil jagatakse Eesti filmi- ja teleauhindu. "EFTA gala on iga aasta naljakas, väga head muusikanumbrid artistide poolt ja kindlasti külalised on üllatavad," kinnitas Sepp. Võitjad valivad nominentide seast välja filmitegijad. "Meil on žürii, kes valib välja nominendid ja nominentide seast valivad filmitegijad välja võitjad," selgitas ta. Teleauhindade nominendid valib välja eraldi teležürii.

Parima mängufilmi auhinnale on tänavu nomineeritud Mart Kivastiku "Taevatrepp", Ingomar Vihmari "Tähtsad ninad" ja Rainer Sarneti "Nähtamatu võitlus". "See aasta on suur tähelepanu kindlasti parima dokumentaalfilmi kategoorial. Seal on meil ka kolm nominenti: Liis Nimiku "Päikeseaeg", Anna Hintsi "Savvusanna sõsarad" ja Marianna Kaadi "Viimane reliikvia"," tutvustas Sepp.

"Meil on erinevad kriteeriumid välja töötatud, mille järgi filmitegijad valivad, aga eks ikka ta valib selle järgi, mis talle meeldib. See näitabki valdkonnasiseselt, kuidas kolleegid hindavad neid filme," rääkis EFI juht.