ETV-s tele-esilinastub Marinna Kaadi dokfilm "Viimane reliikvia"

Putinile ja tema agressiivsele kavatsusele alustada täieulatuslikku invasiooni Ukrainasse. Film annab karmi pilguheite Venemaa elu absurdsusele ja paljastab igivanad propagandavõtted, mida Putin ja tema režiim kasutavad oma võimu kindlustamiseks.

Filmi stsenarist ja režissöör Marianna Kaat ning rahvusvaheline meeskond, sh operaator Kacper Czubak (Poola), monteerija Jesper Osmund (Taani), helirežissöör Israel Bañuelos (Mehhiko/Eesti) ja helilooja Lauri-Dag Tüür on töötanud koos, et tuua vaatajateni haarav ja tõetruu lugu. Filmi on tootnud Baltic Film Production koostöös Norra Ten Thousand Images'iga.

Marianna Kaadi "Viimane reliikvia" oli tänavu nomineeritud ka parima dokfilmi EFTA-le. Film esilinastus mullu aprillis festivalil Hot Docs.

"Viimane reliikvia" on ETV eetris 29. aprillil kell 22.10.