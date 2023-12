Sepp: "Savvusanna sõsarate" võit tõstab Eesti filmitööstuse rahvusvahelisse fookusesse

Euroopa Filmiakadeemia liige Tristan Priimägi, kes käis ka Berliinis toimunud auhinnagalal, ütles, et Anna Hintsi tänukõne andis tooni tervele õhtule.

"Natuke üllatav oli, et dokikategooria kohe esimesena jagamisele tuli, see tõmbas pulsi kohe üles. Anna Hintsi ja "Savvusanna sõsarate" vibe jäi üritust päris pikalt ka tseremoonia ajal saatma, sest ta oli lavalkäijatest kõige värvikam ja värvilisem ning sellele viidati hiljem päris mitu korda," rääkis Priimägi. "Selles mõttes jäi Eesti päris hästi silma."

Tegemist on Eesti kõigi aegade esimese Euroopa Filmiakadeemia auhinnaga. "Film on muidugi tugev ja omanäoline, selles ei kahtle keegi, kes seda näinud on, aga ma ütleksin, et tal on poolkogemata õnnestunud linnukesed teha päris mitmesse kasti, mis on relevantsed ja kaasaegsed – LGBT teema, naiste õigused, feminism, keha näitamine mingisugusel uudsel moel," sõnas Priimägi.

Eesti Filmi Instituudi juhi Edith Sepa sõnul loob saadud auhind hea pinnase ka teistele Eesti filmidele.

"Eesti film tõuseb kindlasti ka järgnevatel kuudel tugevalt fookusesse ning meie filme vaadatakse tähelepanelikumalt. Ma arvan, et kõikidel filmidel tekib suurem võimalus saada filmifestivalide programmidesse ja see ühe dokumentaalfilmi võit laieneb kogu Eesti filmile, mitte ainult dokumentaalfilmidele," rääkis Sepp.

Priimäe sõnul ei taga Euroopa Filmiauhindade võit otsest edu Oscarite valikus, küll aga annab see hoogu juurde.

"See lumepalliefekt on "Savvusanna sõsarate" jaoks mingil määral käivitunud. Kui võtta kasvõi tänane Hollywood Reporteri lugu, kus on välja toodud hulk dokke, mis võiksid olla kandidaadid, siis "Savvusanna sõsarad" on ikkagi sees. Oluline on selle etapis jääda silma, olla nähtav, tekitada Ameerika Filmiakadeemia liikmetele see tunne, et nad ikka peavad minema ja selle filmi ära vaatama, sest valikuid on neil erakordselt palju," sõnas Priimägi.