Selgusid Euroopa filmiauhindade nominendid

Enim nominatsioone kogusid filmid "Emilia Pérez" ja "Protseduur" ("The Substance") – mõlemad kogusid eri kategooriate peale neli nominatsiooni. Uute regulatsioonide valguses võistlevad tänavu Euroopa parima filmi kategoorias aga ka dokumentaal- ja animafilmid. Seetõttu on Euroopa parima filmi auhinnale ka lausa 15 filmi nomineeritud.

2024. aasta Euroopa filmiauhindade nominendid:

Euroopa film

"Bye Bye Tiberias" (Prantsusmaa, Belgia, Palestiina, Katar)

"Dahomey" (Prantsusmaa, Senegal)

"Emilia Pérez" (Prantsumaa)

"Flow" (Läti, Prantsusmaa, Belgia)

"In Limbo" (Poola)

"Living Large" (Tšehhi, Prantsusmaa, Slovakkia)

"No Other Land" (Palestiina, Norra)

"Savages" (Šveits, Prantsusmaa, Belgia)

"Soundtrack to a Coup D'Etat" (Prantsusmaa, Belgia, Holland)

"Sultana's Dream" (Hispaania, Saksamaa, India)

"The Room Next Door" (Hispaania)

"The Seed of the Sacred Fig" (Saksamaa, Prantsusmaa)

"The Substance" (Suurbritannia, USA, Prantsusmaa)

"They Shot the Piano Player" (Hispaania, Prantsusmaa, Holland, Portugal, Peruu)

"Vermiglio" (Itaalia, Prantsusmaa, Belgia)

Euroopa dokumentaalfilm

"Bye Bye Tiberias" (Prantsusmaa, Belgia, Palestiina, Katar)

"Dahomey" (Prantsusmaa, Senegal)

"In Limbo" (Poola)

"No Other Land" (Palestiina, Norra)

"Soundtrack to a Coup D'Etat" (Prantsusmaa, Belgia, Holland)

Euroopa režissöör

Andrea Arnold, "Bird"

Jacques Audiard, "Emilia Pérez"

Pedro Almodóvar, "The Room Next Door"

Mohammad Rasoulof, "The Seed of the Sacred Fig"

Maura Delpero, "Vermiglio"

Euroopa naisnäitleja

Renate Reinsve, "Armand"

Karla Sofía Gascón, "Emilia Pérez"

Trine Dyrholm, "The Girl With the Needle"

Vic Carmen Sonne, "The Girl With the Needle"

Tilda Swinton, "The Room Next Door"

Euroopa meesnäitleja

Franz Rogowski, "Bird"

Ralph Fiennes, "Conclave"

Lars Eidinger, "Dying"

Daniel Craig, "Queer"

Abou Sangare, "Souleymane's Story"

Euroopa stsenarist

Jacques Audiard, "Emilia Pérez"

Magnus von Horn and Line Langebek, "The Girl With the Needle"

Pedro Almodóvar, "The Room Next Door"

Mohammad Rasoulof, "The Seed of the Sacred Fig"

Coralie Fargeat, "The Substance"

Euroopa avastus — Prix FIPRESCI

"Armand" (Norra, Holland, Saksamaa, Rootsi)

"Hoard" (Suurbritannia)

"Kneecap" (Iirimaa, Suurbritannia)

"Santosh" (Suurbritannia., Prantsusmaa, Saksamaa)

"The New Year That Never Came" (Rumeenia, Serbia)

"Toxic" (Leedu)

Euroopa noore publiku auhind

"Lars Is LOL" (Norra, Taani)

"The Remarkable Life of Ibelin (Norra)

"Winners" (Saksamaa)