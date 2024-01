Kinosilm | "Tõotatud maas" on haaret, pildiilu ja ka piisavalt originaalsust

Tristan Priimäe iganädalases levifilmide ülevaates on sel korral vaatluse all kolm linateost: kolme Euroopa filmiauhinnaga pärjatud "Tõotatud maa", Taika Waititi spordikomöödia "Järgmine värav võidab" ja õudusfilm "Öine suplus".

Tõotatud maa

Bastarden

Nikolaj Arcel

Taani-Saksamaa-Norra-Rootsi

Estinfilm

"Tõotatud maa" on igati märkimist väärt film omas vallas, ehk ajaloolise eepilise narratiivse draama kategoorias. Siin on haaret, pildiilu ja ka piisavalt originaalsust. Peaosalist kapten Kahlenit mängiva Mads Mikkelseni näole künnavad vagusid nõmmetuuled ja tuleleegid, aga tema kangelaslikkus on kindlameelne ja vankumatu ning silm pilkumatu, karjuv ebaõiglus õilistamas tema võitlust parema tuleviku eest.

Mikkelsen on tõeline MVP, ehk most valuable player, kes suudab mängu vajadusel ka puhtalt oma isiklike võimetega ära päästa. Siin aga ei lange koorem ainult temale, sest kõik teevad oma tööd hästi ja professionaalselt. Aristokraatliku ihalusobjekti osas olev norralanna Kristine Kujath Thorp, kes on alati heade rollivalikutega silma paistnud, või Kahleni põhivaenlane de Schinkel (Simon Bennebjerg), kelle sadism on usutav ja nauditav. Euroopa filmiauhinnad tulid nii Mikkelsenile parima meesnäitleja, Rasmus Videbækile parima operaatoritöö ja Kicki Ilanderile parimate kostüümide kategoorias. "Tõotatud maa" on ka parima rahvusvahelise filmi Oscari lühinimekirjas ning jõuab ilmselt ka nominatsioonini.

4 / 5

Järgmine värav võidab

Next Goal Wins

Taika Waititi

UK-USA

Hea Film

Taika Waititi karjäärivalikud on kohati frustreerivalt ettearvamatud. Ühel hetkel teeb ta midagi täiesti rabavat nagu "Jänespüks Jojo", siis head ("Thor. Ragnarök") ja halba ("Thor. Armastus ja kõu") Marvelit ning nüüd siis see puhas jantkomöödia tugevas etnilises kastmes. "Järgmine värav võidab" on tegelikult mängufilmiversioon samanimelisest 2014. aasta dokfilmist ja sellistel puhkudel kipub ikka nii olema, et algne versioon on kuidagi parem või mõttekam, ja nii ka nüüd. Igatahes soovitan ka see dokk välja otsida.

Kujutan ette, et Michael Fassbender on tahtnud alati olla nagu Robert De Niro ja vähemalt ühes aspektis see tõesti nii on – nad pole kumbki komöödianäitlejad, aga mõlemad teevad siiski lihtsalt tugeva töise pingutusega oma komöödiaosad ära. Nii ka siin. Waititi on samas muidugi tuntud jant- ja absurdihuumorimees, kes laseb ka siin end täiesti vabaks. Kilde lendab tihedalt, mõned tabavad märki ja mõned mitte. "Järgmine värav võidab" on kogu aeg selline lahe ja meeldiv ning enamasti naljakas jändamine.

Puhas spordifilm nii selle žanri heade kui halbade külgedega: heaks on kergesti kaasa elatav kaotaja eneseületamise lugu, kus vaatajal on võimalus raskuste ületamise järel pärast pingelist lõppvaatust koos tegelastega üks tänutundepisar valada. Seesama etteaimatavus teeb filmi aga ka äärmiselt skemaatiliseks, kuigi tuleb öelda, et kohalikku samoa kultuuri sukeldumine (näiteks Samoal täiesti tavaline kolmas mittebinaarne sugu faʻafafine) teeb filmi meeldejäävamaks mõnest teisest omasugusest. Sümpaatne, aga mitte Waititi paremate hulka kuuluv film.

3,5 / 5

Öine suplus

Night Swim

Bryce McGuire

USA

Hea Film

"Öise supluse" eeldused on väga tugevad, sest tootjateks on James Blum (Blumhouse) ja lavastaja James Wan (Atomic Monster), nähtud treiler on lohutavalt kõhe ja teema tundub ka piisavalt intrigeeriv. Film ühe eramaja taga oma elu elavast ja äsja sisse kolinud perekonda kummitama hakkavast basseinist on oma esimeses pooles etteaimatav ja natuke tobe. Nagu õudusžanrile tihti omane, nii on ka siin probleemiks see, et narratiivi lükatakse edasi tegelaste rumaluse hinnaga. Tekib küsimus, kas tõesti pole ükski neist inimestest kunagi ühtki õudukat näinud, et oma käitumist natukenegi ettevaatlikumaks sättida.

Filmi teine pool aga suudab isegi mingi meeleolu tekitada, kui hakatakse tegelema selle ebamäärase nähtuse tausta ja olemusega. Püüan siin sõnu seada, et võimalikule tulevasele vaatajale mitte midagi ära rikkuda. Blumhouse'ist on saanud edukas horror-vabrik, millest tuleb nii rohkem kui vähem edukaid tooteid, "Öisest suplusest" oleks oodanud enamat, aga samas midagi siin on ja inimeste ning karakteritega on tegeldud piisavalt, et neile ka pärast mõelda. Peaosas Kurt Russelli ja Goldie Hawni poeg Wyatt Russell.

2 / 5