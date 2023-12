Kinosilm | Uues "Aquamanis" on kujutlusvõimet kasutatud haruharva

Täiuslikud päevad

Perfect Days

Wim Wenders

Saksamaa-Jaapan

A-One

Üks tänavusi lemmikuid, ka isiklikus aasta parimate edetabelis jõudis lausa 8. kohale. Panen siia uuesti teksti, mille kirjutasin pärast Cannes'i pressilinastust mais. Pakkusin Koji Yakushole parima näitleja auhinda, nii ka läks. Lisaks ka oikumeenilise žürii auhind.

See on küll nüüd väga-väga tugev tükk, kui võtta see kannatus ja mitte telefoni näppida nagu mitu inimest mu ümber. Sest see film ju kritiseeribki muuhulgas telefoninäppimist, meie rabedat, närvilist elustiili, naudingusõltuvust... sest ei paku midagi sellist.

"Täiuslikud päevad" on puhas budistlik film Jaapani mehest, kes töötab avalike käimlate puhastajana. Nüüd... osad ei suutnud nendest peldikutest mööda vaadata. Aga kui ei suuda vaadata siin elus peldikutest mööda, siis oledki määratud peldikus vangis istuma.

Meie kangelane Hirayama (Koji Yakusho, parima näitleja preemia?) küürib ja küürib, aga on mõttes kuskil hoopis kõrgemal. Vaatlev, alguses pikalt lausa tekstita lugu keskendub detailidele ja film on meditatsioonist (kui mõttelisest, mitte füüsilisest tegevusest), alandlikkusest, rituaalidest, repetitsioonist ja sellest, kuidas elu on elamist väärt ka sellisel tööl. Natuke nagu Jarmuschi "Patersoni" teisend, sest räägib ju samast asjast. Ja eriti hea, kui teatud sündmused panevad ta tasakaalu kõikuma ja ta peab end hakkama uuesti välja mõtlema, mis näidatakse ka ainult väga diskreetselt, ilma liigse draamata.

Ma võiks sellest filmist kirjutada veel pikalt, aga samas julgustab see ju just (paar korda isegi otseselt) vähem rääkima, oma olekuga siin ilmas vähem müra tekitama ja rohkem kuulama-mõistma. Kirgastus. Peaauhindade kandidaat ja Wendersi parim film üle saja aasta.

4,5

Aquaman ja kadunud kuningriik

Aquaman and the Lost Kingdom

James Wan

USA

ACME

Alustuseks küsimus kinoketile: milleks on vaja selle filmi pealkirja läbiva suurtähega kirjutada? Et rõhutada selle ebaoriginaalsust? Uskuge mind, see mõjutab toote kvaliteeti sama vähe kui eelarve või staaride tihedus.

Kuigi žanri poolest on ju tegemist fantaasiafilmiga, on siin kujutlusvõimet kasutatud haruharva. Nii tegelaste, süžee kui efektide osas. Ikka samade läbi seeditud visuaalkujundite ja jutupunktide uuesti läbi mälumine. Saame küll teada, et oli lausa seitse Atlantist või midagi, ja Momoa on ju iseenesest selline muhe kaalikas, aga muus osas ei kannata film mitte mingit kriitikat. Kui juba esimene osa oli ühe punkti vääriline, siis poleks selle järjefilmist ka palju enamat oodanud, sest nii tegijad kui otsustajad on ju samad. Olid ajad, kui James Wan oli teistes žanrites ja omas vallas lausa geniaalne, aga praeguse seisuga võiks küll öelda, et tema õudukad väärivad kõrgendatud tähelepanu, aga blockbuster'id pigem vältimist. Naeruväärne efektiuputus, ja just telesarja "The Boys" laineharjal sellele jubedusele sisse sõites, tundub mulle, et Aquamani kõrval on sealne kala-superkangelane The Deep ikka kordades diibim tegelane.

Selle filmiga olla läbi saanud DCEU ehk DC Extended Universe. Oleks vist palju loota, et nende kinematograafilisele kuritegevusele nüüd mingit laadi lõpp saabub. Ilmselt ei tehta vaheaegagi.

1

Päästa meid

Deliver Us

Cru Ennis, Lee Roy Kunz

USA

Andmebaasides on tootjamaadeks ekslikult antud USA ja Eesti, kuigi Eesti riik pole sellele filmile toetust andnud. Küll aga on see Eestis üles filmitud koos päris rohkearvulise kohaliku võttemeeskonna ja näitlejaskonna abiga. Sellisele asjale lähened ju alati huviga, aga paraku sobitub "Päästa meid" Eesti kinolevi rohkete rämpsõudukate ritta. Siin pole asi selles, kas horror meeldib või mitte, selles osas pole minu puhul vist kunagi kahtlust olnud. Pigem küsimus, kui tiheda silmaga sõel kasutusel on.

Mis siin siis huvitavat on? Eesti näitlejad tulistamas seinast seina aktsendiga inglise keelt, Thomas Kretschmann, kodumaised võttepaigad. Ülejäänust aga moodustub kokku ikkagi nii igav film, et nimetatud faktorid ei suuda kaalukaussi plussi poole kallutada. Lavastaja Lee Roy Kunz on ennast pannud mängima ka peaossa – võib-olla oli tal mõttes kõnekäänd, et miinus ja miinus annavad kokku plussi (ei anna) või tahtis ta lihtsalt ühiseid stseene kõigi nende arvukate näitlejannadega, keda tal on õnnestunud üllatavalt edukalt veenda riideid seljast ära võtma. Filmi kulgedes hakkab järjest enam tunduma, et "Päästa meid" käib vaataja kohta. See on ju katke palvest: "Ära saada meid kiusatusse vaadata see film lõpuni, vaid päästa meid ära kurjast."

1