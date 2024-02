Teenetemärgi pälvinud keraamik Ingrid Allik: enim rõõmustavad mind tublid õpilased

Rõõmustavast uudisest kuulis Allik oma endiselt õpilaselt Kris Lemsalult, kes õppejõule õnnitleva sõnumi saatis. Keraamik tunnistas, et proovib mõttega, et president teda tunnustas, alles harjuda. "Ma mäletan oma õpetajat, kes hiljuti sellise teenetemärgi sai. Nüüd olen ise nii vanaks elanud," naeris ta.

Alates 1987. aastast Eesti Kunstiakadeemias õppejõuna töötanud keraamik sõnas, et kõige rohkem on talle rõõmu toonud õpilased. "Üldiselt näituste ja loomingulise tegevuse eest väga palju tunnustusi ei jagata, ma ei ole seda väga palju tundnud – muidugi on palju on näitusi, mille kohta tuttavad ütlevad, et väga tore oli. Aga see, et õpilased on agarad ja edukad, see teeb head meelt," rõõmustas Allik, kelle õpilaste hulka kuuluvad teiste hulgas Kris Lemsalu, Laura Põld ja Raili Keiv.

Alliku sõnul läheb keraamikal Eestis hästi. "Kui keraamiku haridusega inimesed jõuavad juba Veneetsiasse (Veneetsia biennaalile - toim), siis ma arvan, et paremini väga ei saagi kunstiväljal minna," märkis ta.

Viimase nelja kümnendi jooksul on Alliku sõnul keraamikavaldkonna areaal laienenud. "Piirid on hägustunud, mis on tore. See on ikkagi kogu aeg keraamikat painanud, kas ta on käsitöö, kunst või hoopis disain, praegu on kõik meeldivalt üks suur savikunst," selgitas ta.