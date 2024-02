Teenetemärgi pälvinud Janne Andresoo: rahvusraamatukogul on praegu väga head ajad

Janne Andresoo oli uudisest väga liigutatud. "Pisara võttis silma lausa," ütles ta ja lisas, et midagi sellist ta oodata ei osanud. "Absoluutselt ei osanud oodata, see on vapustav üllatus, ma olen väga-väga tänulik."

"15 aastat sai rahvusraamatukogu juhitud ja mõned asjad tulid päris hästi välja, rekonstrueerimine sai ka käima lükatud ja kõik hakkas ilusti minema, neil on lootust ka maja mõne aasta pärast avada," sõnas Andresoo ja mainis, et ilmselt selle töö eest teda ka tunnustati. "Aga üllatus on muidugi suur ja imeline."

Alates möödunud sügisest ei tööta Janne Andresoo enam rahvusraamatukogu direktorina, kuid kibedat tunnet tal seetõttu hinges pole. "Pigem on hea soe tunne, et jäi küll see asi minu poolt pooleli, aga teised teevad väga hästi seda edasi, seega vaatan rõõmuga kõrvalt, kuidas see kõik seal edeneb," ütles ta.

Rahvusraamatukogul on praegu tema hinnangul väga head ajad. "Need arendused ja tegevused, mis on seal käimas praegu, kasvõi see, et Mirko läks käima ning kuulen kasutajatelt selle kohta väga häid sõnu," selgitas ta ja lisas, et oluline on ka panustamine haridusse ja võitlus infomüra vastu. "Selles plaanis arvan küll, et rahvusraamatukogu on ühiskonnale väga vajalik ja teeb õiget asja."

Raamatukogundusele ta ust täielikult ei sulgenud ja jättis tuleviku vaates ikkagi prao ukse vahele. "Eks ta mu suur kirg ole, ma ei saa kindlasti praegu nii öelda, et pööran sellele kõigele selja," kinnitas ta ja lisas, et hetkel ta veel ei tea, mis suunas ta kulgeb. "On hea adra seadmise ja mõtlemise periood elus, natukene vaatan ka tagasi, aga pigem vaatan põnevusega edasi."