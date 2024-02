Viljandimaa kultuurielu edendaja Anneli Kundla: teenetemärk on tunnustus kogu valdkonnale

Kolmapäeval kuulutas president Alar Karis välja tänavused riigi teenetemärkide laureaadid. Valgetähe V klassi pälvinud Viljandimaa kultuurielu edendaja Anneli Kundla sõnas ERR-ile, et see on tunnustus kogu valdkonnale, mitte ainult talle.

Rõõmustavast uudisest kuulis Kundla Sakala ajakirjanikult, kes oli temaga päev varem kohtumise kokku leppinud, et rahvakultuurist ja vastlapäevast rääkida. "Kui ma õue läksin, oli neil huvitaval kombel kaamera kaasas ja siis, kui me üles saali jõudsime, teatasid nad mulle, et nad tegelikult natukene petsid mind, et tore uudis edasi anda. See oli tõesti väga suur üllatus, nii vägevat tunnustust ma ei oleks osanud oodata."

Kundla sõnas, et see, et ka rahvakultuuri valdkonda märgatakse, teeb talle siirast rõõmu. "Kõige rohkem on mul hea meel selle üle, et me saime seda tähistada kogu meie Viljandimaa kultuuritöötajaskonnaga, kellega just nõupidamine hakkas, rõõmupisaraid oli väga palju," rõõmustas Kundla, kelle jaoks on see tunnustus kogu valdkonna inimestele, mitte ainult talle.

"Ühtegi asja ei saa teha üksinda, vaid väga oluline on meeskond ja inimesed, kes su ümber on. Kõik ju panustavad vastavalt oma võimalustele ja ülimalt rõõmustav on see, kui sul on ümber inimesed, kes on valmis panustama ja tahavad üheskoos teha ning rõõmustavad koos sinuga. See on väga uhke tunne," kiitis ta.

Kultuurielu edendaja sõnul läheb Viljandimaal rahvakultuuril hästi. "On inimesi, kes tahavad siia panustada. Enamik rahvakultuuriga tegelejaid teevad seda oma töö kõrvalt – leiavad selleks võimalusi ja aega. Meil on väga toredad juhendajad ning väga edasiviivad on need inimesed, kes sellega tegelevad. Meil on rohkem harrastajaid kui Eestis keskmiselt, aga seda peab kogu aeg toetama ja tugima ja inimesi märkama. See tunnustus, mis täna minuni jõudis, see on üks osa sellest," sõnas ta.