Teenetemärgi pälvinud Raivo Tafenau: teen oma väikest asja, aga suure innuga

President Alar Karis tunnustas saksofonisti, ansamblijuhti ja jazz-muusikut Raivo Tafenaud kolmapäeval Valgetähe V klassi teenetemärgiga. ERR-ile antud intervjuus sõnas Tafenau, et ta on väga enesekriitiline ning tal on ennast raske kõrvalt vaadata.

Tafenau ütles, et just hetkel, kui saab sõnum, et ta on pälvinud teenetemärgi, hakkas väljas sadama paksu lund. "Ei teagi, mida sellest arvata. Jah, tunne on praegu selline, et ma ei oskagi midagi öelda."

Ta ise tunneb, et teeb oma väikest asja, aga suure innuga. "Ma üritan vabakutselisena seda jazz'i asja ajada. Mul oli sel aastal ümmargune tähtpäev, sain 60-aastaseks. Mul on kümme aastat olnud Mustpeade majas klubi ja viis aastat oleme teinud Haapsalus Taff Festi, mis on publiku hulgas menukas," selgitas ta ja lisas, et ta püüab viia jazz'i ka Tallinnast kaugemale. "Tallinn on ju kvaliteetse jazz-muusika keskus, aga oluline on ka Tallinnast välja viia seda muusikat."

"Olen väga enesekriitiline, ennast on raske kõrvalt vaadata ning hinnata, miks just mulle teenetemärk anti," ütles ta ja lisas, et seoses ümmarguse tähtpäevaga on tal tulemas üheksa kontserdiga väike juubelituur üle Eesti. "Lähen Saaremaale, Võrumaale, Mustveesse, Kuremaale ja Puurmani lossis. Nii saan muusikat mängida ka neile, kes ei jõua Tallinnas parkimist maksta," kinnitas Tafenau.

"Praegu kirjutan ise uut muusikat, harjutan pilli ja hoian ennast vabakutselisena ikka vormis. Panen vaikselt kokku juulis toimuva Taff Festi programmi, aga olen teenetemärgi eest sõnatu nüüd küll," rõhutas ta.