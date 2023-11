Raivo Tafenau tähistas Haapsalus suure kontserdiga 60. sünnipäeva

Haapsalu kultuurikeskuse publikust tulvil teatrisaalis sai kuulda Raivo Tafenau ja terve rea tema sõprade ühist musistseerimist.

Tafenau sõnul oli juhus, et ta noorena saksofoni mängima hakkas – tema matemaatikaõpetaja Roland Tammeorg juhatas kooli puhkpilliorkestrit, kus oli üks muusik puudu.

"Ta tuli ükskord ülejäänud kohvriga, seal sees oli saksofon. Ta ütles niimoodi, et Tafenau, sul on päris hea rütmitaju, siin on sulle pill, sees on võtted, kahe nädala pärast on proov. Ma ei teadnud tegelikult enne saksofonist mitte midagi," meenutas saksofonist.

Raivo Tafenaud teatakse saksofonistina, aga tegelikult on ta lisaks akordionimängija ja Haapsalus musitseeris ta ka sellel pillil ja seda muidugi džässivõtmes.

Tafenau sõnul on džässmuusika omamoodi võõrkeel.

"See on üks väljendusvahend. Kui ma löön lahti mõne loo, improviseerin mingi loo peale või loo sisse, sellega ma räägin oma juttu. Eriti nauditavaks läheb asi siis, kui saalis on publik, kes sellest keelest aru saab," rääkis Tafenau.

Kui Raivo Tafenau sünnipäevakontserdi esimene pool, mis toimus Haapsalu kutluurikeskuse teatrisaalis, oli olemuselt akadeemilisem, siis kontserdi teises pooles kultuurikeskuse rõdusaalis sai rahvas ka jalga keerutada.

"Oleks ma teinud nüüd ainult selle akadeemilise kontserdi oma muusikaga, see oleks olnud väga tore, aga miskipärast ma arvan, et ma poleks saanud võib-olla näidata kõike iseendast. Mulle meeldib väga hea tantsumuusika ja ma tean, et inimestele ka meeldib väga hea tantsumuusika," rääkis Tafenau.