Ilmus Veljo Tormise kogumikplaat "Reminiscentiae"

Salvestise jaoks materjali valinud Tõnu Kaljuste iseloomustab albumi tervikut kui meenutuste meenutusi. "Siin on mitmed Veljo Tormise meenutused lapsepõlvest, nagu näiteks "Kurvameelsed laulud" ja "Helletused", aga ka tema kooriteoste keelpilliseaded "Reminiscentiae". Muidugi on plaadile jäädvustatud 1978. aastal Tormiselt tellitud teos "Tornikell minu külas"," sõnas dirigent.

Ta meenutas, et selle Fernando Pessoa tekstiga läks ta helilooja ukse taha sooviga, et Tormis looks koori kontserditurnee tarvis teose. "Kokkuvõttes on siin albumis meenutusi meie koostöö erinevatest aegadest. See on esimene, mille olen salvestanud pärast helilooja lahkumist," ütles Kaljuste.

Plaadile on jäädvustatud lisaks nimetatud teostele veel koorile ja orkestrile loodud "Mure murrab meele" ja "Hamleti laul I".

Plaadistus on tehtud 2020. aasta oktoobris ja novembris Tallinna Metodisti kirikus, peaprodutsent Manfred Eicher, helirežissöör Tammo Sumera.

Salvestusel osalesid solistidena Veiko Tubin (jutustaja), Annika Lõhmus, Triin Sakermaa ja Maria Valdmaa (sopran), Iris Oja (metsosopran), Indrek Vau (trompet), Madis Metsamart (löökpillid) ja Linda Vood (flööt).

Tõnu Kaljuste dirigeerimisel on koor ja orkester ECMile salvestanud Arvo Pärdi, Erkki-Sven Tüüri, Tõnu Kõrvitsa ja teiste loomingut, albumeid on korduvalt esitatud Grammy nominatsioonile ning 2014. aastal pälviti Grammy auhind Arvo Pärdi albumi "Adam's Lament" eest.

ECMi, Tõnu Kaljuste ja Eesti Filharmoonia Kammerkoori koostöös on varem ilmunud maailmas üks tuntumaid ja hinnatumaid Veljo Tormise albumeid "Forgotten People" ("Unustatud rahvad, 1992) ja "Litany to Thunder" ("Pikse litaania", 1999).